Справа Сенниченка може коштувати державі до 500 млн грн: витрати вдвічі перевищують заявлені збитки

Захист оцінює витрати на розслідування й суд у 241,7–433 млн грн, а кожен наступний місяць може додавати ще до 2,5 млн

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Розслідування та судовий процес щодо колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка й інших фігурантів справи Одеського припортового заводу (ОПЗ) та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) можуть обійтися державі майже у 500 млн грн. Такий сценарний розрахунок навів адвокат Андрій Циганков. За оцінкою захисту, базові витрати становлять 241,7 млн грн, а максимальні – близько 433 млн грн. Це не офіційно встановлена сума бюджетних видатків.

Витрати на процес і заявлені збитки

За одним з епізодів ОГХК заявляла про 118,3 млн грн недоотриманих доходів у спорі з компанією Belanto trade s.r.o. Базова оцінка витрат на багаторічне провадження більш ніж удвічі перевищує цю суму. Захист наголошує: це оцінка вартості самого розслідування та судового розгляду.

За розрахунками адвокатів, провадження, яке триває з березня 2020 року, може коштувати від 145 млн грн у мінімальному сценарії до 241,7 млн грн у базовому та близько 433 млн грн у максимальному. У підрахунку не врахували можливі витрати на експертів, перекладачів, міжнародну правову допомогу, конвоювання й охорону, а також майбутні апеляційний і касаційний розгляди. Якщо додати ці видатки, загальна сума потенційно може наблизитися до 500 млн грн.

Для точнішої оцінки, за словами захисту, потрібні табелі, накази про формування слідчих і прокурорських груп, авансові звіти та документи про списання коштів. За розрахунками адвокатів, кожен додатковий місяць розгляду може коштувати бюджету ще 2,2–2,5 млн грн.

Суперечка навколо договорів з ОПЗ

Захист стверджує, що у справі не йдеться про розкрадання коштів державного бюджету. На його думку, обвинувачення стосується суперечки щодо ціни договорів із державним підприємством. НАБУ вважає, що компанія "Агро Газ Трейдинг" (АГТ) недоплатила ОПЗ за переробку давальницької сировини приблизно 554 млн грн.

Водночас, за даними захисту, з липня 2019-го до кінця 2020 року АГТ перерахувала близько 4,5 млрд грн власних інвестиційних коштів. Адвокати порівнюють цю суму з вартістю заводу: Фонд держмайна призначив на 19 жовтня аукціон із продажу 99,57% акцій ОПЗ зі стартовою ціною щонайменше 4,3 млрд грн. Захист вважає, що внесені компанією кошти співмірні з ціною підприємства, тоді як у справі йдеться про ймовірну недоплату в кількасот мільйонів гривень.

Захист просить перевірити "адміністративний модуль"

За словами адвокатів, окреме питання у справі – так званий "адміністративний модуль" і невстановлені учасники меморандуму від 14 червня 2021 року. Захист просить Державне бюро розслідувань перевірити, чи пов’язані записи розмов, зустрічі та збір відомостей про людей із діями цих осіб, а також чи могли вони стати основою доказів у провадженні.

Адвокати наголошують: їх цікавить не те, хто контролює ОПЗ чи ОГХК, а те, чи могли в межах роботи "модуля" сформувати незаконну доказову базу саме в цій справі. Провадження охоплює десятки залучених прокурорів і детективів, сотні томів матеріалів, терабайти цифрових даних і роки роботи судової системи. Усе це також потребує бюджетних коштів.

Справа триває вже понад шість років, і питання економічної виправданості подальших витрат держави залишається відкритим. Невідомо також, як ці витрати співвідносяться з потенційними збитками, які держава намагається відшкодувати.