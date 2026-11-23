Путініст Джигурда опинився за крок до смерті
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Швидку до заміського будинку в Підмосков’ї викликала дружина актора
65-річного путініста Микиту Джигурду доправили до реанімації з імовірним інфарктом. Швидку викликали рано-вранці 23 листопада після того, як у нього підвищився тиск.
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За версією Mash, близько восьмої ранку в заміському будинку в Підмосков’ї, де Джигурда живе з дружиною Мариною Анісіною, у нього різко впав тиск. Анісіна викликала швидку, і та доправила актора до лікарні.
Згодом російські медіа повідомили, що до госпіталізації Джигурда не скаржився на здоров’я й активно знімався в різних шоу.
Що Джигурда казав про російську агресію
Джигурда народився 27 березня 1961 року в Києві, а акторську кар’єру зробив у Росії. У грудні 2013 року він виступив на Євромайдані: читав власні вірші, виконав гімн України та підтримав протестувальників.
Уже 2014 року на проросійському мітингу в Донецьку актор заявив, що підтримує так звану "ДНР".
Після анексії Криму Джигурда називав півострів де-юре українським. У 2017 році він отримав "паспорт ДНР", але за кілька днів його анулювали. Після початку повномасштабного вторгнення актор став на бік Кремля. У 2022 році він отримав російське громадянство. Війну проти України Джигурда називав кремлівським терміном "СВО".
Як актор допомагав російським військовим
У 2023 році Джигурда власним коштом купив автомобіль УАЗ і передав його російським військовим на окупованій території України, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. У березні 2024 року він виступив перед російськими військовими на окупованій частині Донеччини та передав їм безпілотники й гуманітарну допомогу.
У 2024 році, за даними ГУР, Джигурда подав запит на службу в російському підрозділі "Барс Каскад". До участі в бойових діях справа не дійшла.
Джигурду внесли до переліку загроз нацбезпеці
У 2025 році Міністерство культури України внесло Джигурду до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Це забороняє йому гастролювати й виступати публічно в Україні та обмежує трансляцію його творів у медіа й громадських місцях. ГУР зазначає: у публічних заявах Джигурда виправдовує анексію Криму й називає українські Крим і Донбас російськими.