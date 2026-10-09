Дело Сенниченко может обойтись государству в сумму до 500 млн грн: расходы вдвое превышают заявленный ущерб

Защита оценивает расходы на расследование и суд в 241,7–433 млн грн, а каждый последующий месяц может добавлять еще до 2,5 млн грн

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Расследование и судебный процесс в отношении бывшего главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко и других фигурантов дела Одесского припортового завода (ОПЗ) и Объединенной горно-химической компании (ОГХК) могут обойтись государству почти в 500 млн грн. Такой сценарный расчет привел адвокат Андрей Цыганков. По оценке защиты, базовые расходы составляют 241,7 млн грн, а максимальные – около 433 млн грн. Это не официально установленная сумма бюджетных расходов.

Расходы на процесс и заявленный ущерб

По одному из эпизодов ОГХК заявляла о 118,3 млн грн недополученных доходов в споре с компанией Belanto trade s.r.o. Базовая оценка расходов на многолетнее производство более чем вдвое превышает эту сумму. Защита подчеркивает: это оценка стоимости самого расследования и судебного разбирательства.

По расчетам адвокатов, производство, которое длится с марта 2020 года, может стоить от 145 млн грн по минимальному сценарию до 241,7 млн грн по базовому и около 433 млн грн по максимальному. В подсчете не учли возможные расходы на экспертов, переводчиков, международную правовую помощь, конвоирование и охрану, а также будущие апелляционное и кассационное разбирательства. Если прибавить эти затраты, общая сумма потенциально может приблизиться к 500 млн грн.

Для более точной оценки, по словам защиты, необходимы табели, приказы о формировании следственных и прокурорских групп, авансовые отчеты и документы о списании средств. По расчетам адвокатов, каждый дополнительный месяц разбирательства может обходиться бюджету еще в 2,2–2,5 млн грн.

Спор вокруг договоров с ОПЗ

Защита утверждает, что в деле речь не идет о хищении средств государственного бюджета. По ее мнению, обвинение касается спора о цене договоров с государственным предприятием. НАБУ считает, что компания "Агро Газ Трейдинг" (АГТ) недоплатила ОПЗ за переработку давальческого сырья приблизительно 554 млн грн.

В то же время, по данным защиты, с июля 2019-го до конца 2020 года АГТ перечислила около 4,5 млрд грн собственных инвестиционных средств. Адвокаты сравнивают эту сумму со стоимостью завода: Фонд госимущества назначил на 19 октября аукцион по продаже 99,57% акций ОПЗ со стартовой ценой не менее 4,3 млрд грн. Защита считает, что внесенные компанией средства соизмеримы с ценой предприятия, тогда как в деле речь идет о вероятной недоплате в несколько сотен миллионов гривен.

Защита просит проверить "административный модуль"

По словам адвокатов, отдельный вопрос в деле – так называемый "административный модуль" и неустановленные участники меморандума от 14 июня 2021 года. Защита просит Государственное бюро расследований проверить, связаны ли записи разговоров, встречи и сбор сведений о людях с действиями этих лиц, а также могли ли они стать основой доказательств в производстве.

Адвокаты подчеркивают: их интересует не то, кто контролирует ОПЗ или ОГХК, а то, могли ли в рамках работы "модуля" сформировать незаконную доказательную базу именно по этому делу. Производство охватывает десятки привлеченных прокуроров и детективов, сотни томов материалов, терабайты цифровых данных и годы работы судебной системы. Все это также требует бюджетных средств.

Дело длится уже более шести лет, и вопрос экономической оправданности дальнейших расходов государства остается открытым. Неизвестно также, как эти затраты соотносятся с потенциальным ущербом, который государство пытается возместить.