Нове відео з главою МЗС РФ викликало запитання

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У мережі з'явилося відео із Сергієм Лавровим, на якому глава російського МЗС, схоже, має труднощі з ходою. Кадри привернули увагу користувачів, які почали обговорювати можливий стан здоров'я 76-річного дипломата.

Ролик у Threads оприлюднив користувач @likeformilfs. На тлі чуток про те, що Лавров останнім часом рідше з'являється на важливих дипломатичних заходах, нове відео з ним знову викликало запитання щодо його самопочуття.

"Кентавр Лавров уже ледь ходить на своїх двох – наче проковтнув циркуль", – написав @likeformilfs.

"Не підкували, мабуть".

Під відео з Лавровим користувачі Threads жартують про підкови

"Може, копито зроговіло, треба б перепідкувати"

У Threads жартують про ходу Лаврова, порівнюючи її з кульгавістю коня

"Схоже, підкови стерлися – кінь кульгає", – пожартував ще один користувач.

"Зворотна еволюція".

Жарт про "зворотну еволюцію"

"Його б примусово відправити на пенсію, інакше ніяк".

Чому заговорили про здоров’я Лаврова

У листопаді 2026 року з'явилися повідомлення про відсутність Сергія Лаврова на окремих дипломатичних заходах, що породило припущення щодо стану здоров'я 76-річного глави МЗС Росії.

Зокрема 9 листопада медіа повідомили, що Лавров не поїде на засідання міністрів закордонних справ ОБСЄ у Швейцарії. Російська делегація, за цими повідомленнями, братиме участь у зустрічі без нього. Зустріч має відбутися 3–4 грудня 2026 року в Лугано.

Як повідомляв "Телеграф", Сергій Лавров очолює МЗС Росії з 2004 року.