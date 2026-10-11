Росія пошкодила багатоповерхівку у Дніпрі, поранені діти. Що відомо про нічну атаку на Україну (фото і відео)

Ворог продовжує тероризувати мирних жителів

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В ніч на неділю, 11 жовтня, Росія атакувала Україну безпілотниками. У Дніпрі пошкоджено багатоповерхівку, постраждали четверо людей.

Глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок ворожої атаки в одному районі Дніпра пошкоджений багатоповерховий будинок. В іншому — зайнялися кілька складів із продуктами, вантажні та легкові автівки.

Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

Постраждали четверо людей. Серед них — двоє 8-річних дітей, одну дівчинку госпіталізували. Також поранення отримали 29-річна жінка та 61-річний чоловік.

Вже під ранок ворожий дрон влучив у двір багатоповерхівки у Дніпрі. Пошкоджені вікна та балкони, постраждали автівки. На щастя, минулося без загиблих і поранених. Минулої ночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною 10 ударних безпілотників ворога.

Нічна атака на Україну — що відомо

У ніч проти 11 жовтня російські війська атакували Україну переважно реактивними безпілотниками. Також ворог використав керовані авіаційні бомби (КАБ).

Ударні та реактивні безпілотники Росії фіксувалися у більшості регіонів України. Дрони рухалися транзитними та прямими курсами через східні, центральні, північні та західні області (зокрема Вінниччину, Хмельниччину, Тернопільщину, Волинь, Київщину, Житомирщину, Полтавщину та Миколаївщину).

Тактична авіація РФ завдавала ударів по прифронтових та прикордонних областях. Під ударами були Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на неділю, 11 жовтня, дрони атакували дата-центр "Яндекса" у російському місті Владимир. Компанія заявила, що його роботу повністю зупинено, десятки сервісів не працюють. Росіяни скаржаться на втрату доступу до улюблених сервісів, недоступні голосовий помічник "Аліса", "Яндекс Музика", сервіс відеозв'язку "Телеміст" та "Яндекс Дім".