Дрони "вирубили" дата-центр "Яндекс" у Росії. Не працюють улюблені сервіси росіян (фото і відео)

Це вже третя атака на дата-центри "Яндексу"

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У ніч на неділю, 11 жовтня, дрони атакували дата-центр "Яндекса" у російському місті Владимир. Компанія заявила, що його роботу повністю зупинено, десятки сервісів не працюють.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+. Після удару на об'єкті виникло займання, у компанії заявили, що ДЦ "Яндекс" у Владимирі припинив роботу.

Геолокація місця атаки. Карта: Exilenova+

Займання видно здалеку. Фото: Exilenova+

Стали недоступними популярні серед росіян сервіси: голосовий помічник "Аліса", "Яндекс Музика", сервіс відеозв'язку "Телеміст" та "Яндекс Дім".

Крім того, у зонах доступності хмарної платформи Yandex Cloud перестали працювати понад 80 ключових сервісів. Зокрема обчислювальні та мережеві потужності, бази даних і сховища, ШІ-сервіси, серед яких YandexGPT API, а також інструменти для розробників і бізнесу.

Що відомо про ДЦ "Яндекс" у Владимирі

Yandex Cloud повідомив про перебої з електропостачанням у зоні доступності ru-central1-a. Фізично її розміщено в дата-центрі "Яндекса" у Владимирі, мікрорайон "Енергетик".

ДЦ "Яндекс" у Владимирі. Фото: росЗМІ

Перший майданчик дата-центру запрацював у 2017 році. У березні 2026 року компанія запустила поруч новий дата-центр потужністю 40 МВт, розрахований на 2800 серверних стійок.

Це вже третя атака на російський "Яндекс"

8 жовтня безпілотники атакували верстатобудівний завод "Саста" в Рязанській області, на території якого знаходиться дата-центр "Яндекс". Його інфраструктура постраждала, виникли перебої.

Наступного дня, 9 жовтня, частина інфраструктури дата-центру "Яндекса" в Калузі постраждала внаслідок атаки безпілотників. Кілька модулів ДЦ було повністю виведено з ладу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що літак глави Росії Володимира Путіна 9 жовтня не міг сісти в Москві через українські дрони. Чотири борти льотного загону "Росія" змушені були кружляти у зоні очікування поряд із Москвою.