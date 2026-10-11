Россия повредила многоэтажку в Днепре, ранены дети. Что известно о ночной атаке на Украину (фото и видео)

Враг продолжает терроризировать мирных жителей

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В ночь на воскресенье, 11 октября, Россия атаковала Украину беспилотниками. В Днепре повреждена многоэтажка, пострадали четыре человека.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что в результате вражеской атаки в одном районе Днепра поврежден многоэтажный дом. В другом — загорелись несколько складов с продуктами, грузовые и легковые автомобили.

Поврежден дом. Фото: Днепропетровская ОВА

Пострадали четыре человека. Среди них двое 8-летних детей, одну девочку госпитализировали. Также ранения получили 29-летняя женщина и 61-летний мужчина.

Уже под утро вражеский дрон попал во двор многоэтажки в Днепре. Повреждены окна и балконы, пострадали машины. К счастью, обошлось без погибших и раненых. Минувшей ночью силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 10 ударных беспилотников врага.

Ночная атака на Украину — что известно

В ночь на 11 октября российские войска атаковали Украину преимущественно реактивными беспилотниками. Также враг использовал управляемые авиационные бомбы (КАБ).

Ударные и реактивные беспилотники России фиксировались в большинстве регионов Украины. Дроны двигались по транзитным и прямым курсам через восточные, центральные, северные и западные области (в частности Винницкую, Хмельницкую, Тернопольскую, Волынь, Киевскую, Житомирскую, Полтавскую и Николаевскую).

Тактическая авиация РФ наносила удары по прифронтовым и приграничным областям. Под ударами находились Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на воскресенье, 11 октября, дроны атаковали дата-центр "Яндекса" в российском городе Владимир. Компания заявила, что его работа полностью остановлена, десятки сервисов не работают. Россияне жалуются на потерю доступа к любимым сервисам, недоступны голосовой помощник "Алиса", "Яндекс Музыка", сервис видеосвязи "Телемост" и "Яндекс Дом".