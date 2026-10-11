Не Львів: які регіони України накриють найсильніші дощі в жовтні

Із 13 по 18 жовтня зона нестійкої погоди розшириться, а на півдні та в центрі можливі грози

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Після сухого й теплого початку жовтня погода в Україні стане мінливішою. Найсильніше дощі зачеплять південні та центральні області, а на крайньому сході буде сухіше.

Про це "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич . Детальніше читайте в матеріалі: "Осінь готує погодні гойдалки: Україну накриють дощі, але тепло не відступить".

Де дощі почнуться раніше

Уже 11–12 жовтня атмосферний фронт принесе опади та похолодання в західні, північно-західні та частину центральних областей. Потім, з 13 по 18 жовтня, зона нестійкої погоди розшириться через розвиток циклонічної діяльності над Чорним морем.

Хмарності побільшає, посилиться північно-східний вітер. Найбільша кількість опадів очікується на півдні та в центрі країни. Подекуди дощі супроводжуватимуться грозами, тоді як на крайньому сході збережеться сухіша погода.

Прогноз погоди на 12 жовтня/Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 13 жовтня/Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 14 жовтня/Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 15 жовтня/Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 16 жовтня/Фото: meteo.gov.ua

Чому у Львові та сусідніх областях прохолодніше й вологіше

Львів та сусідні області зазвичай вирізняються холоднішою та вологішою погодою порівняно з рештою України. На це впливає їхнє розташування біля Карпат: захід країни частіше опиняється під впливом атмосферних фронтів, які приносять хмарність та опади.

Як повідомляв "Телеграф", Київську, Житомирську, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та Харківську області можуть зачепити крижані дощі та сильна ожеледь.