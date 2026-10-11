Не Львов: какие регионы Украины накроют самые сильные дожди в октябре

С 13 по 18 октября зона неустойчивой погоды расширится, а на юге и в центре возможны грозы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

После сухого и тёплого начала октября погода в Украине станет переменчивее. Сильнее всего дожди затронут южные и центральные области, а на крайнем востоке будет суше.

Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич . Детальнее читайте в материале: "Осень готовит погодные качели: Украину накроют дожди, но тепло не отступит".

Где дожди начнутся раньше

Уже 11–12 октября атмосферный фронт принесёт осадки и похолодание в западные, северо-западные и часть центральных областей. Затем, с 13 по 18 октября, зона неустойчивой погоды расширится из-за развития циклонической деятельности над Чёрным морем.

Облачности станет больше, усилится северо-восточный ветер. Наибольшее количество осадков ожидается на юге и в центре страны. Местами дожди будут сопровождаться грозами, тогда как на крайнем востоке сохранится более сухая погода.

Прогноз погоды на 12 октября/Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 13 октября/Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 14 октября/Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 15 октября/Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 16 октября/Фото: meteo.gov.ua

Почему во Львове и соседних областях прохладнее и влажнее

Львов и соседние области обычно отличаются более холодной и влажной погодой по сравнению с остальной Украиной. На это влияет их расположение у Карпат: запад страны чаще оказывается под воздействием атмосферных фронтов, которые приносят облачность и осадки.

Как сообщал "Телеграф", Киевскую, Житомирскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Харьковскую области могут затронуть ледяные дожди и сильный гололёд.