Не Львов: какие регионы Украины накроют самые сильные дожди в октябре
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С 13 по 18 октября зона неустойчивой погоды расширится, а на юге и в центре возможны грозы
После сухого и тёплого начала октября погода в Украине станет переменчивее. Сильнее всего дожди затронут южные и центральные области, а на крайнем востоке будет суше.
Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. Детальнее читайте в материале: "Осень готовит погодные качели: Украину накроют дожди, но тепло не отступит".
Где дожди начнутся раньше
Уже 11–12 октября атмосферный фронт принесёт осадки и похолодание в западные, северо-западные и часть центральных областей. Затем, с 13 по 18 октября, зона неустойчивой погоды расширится из-за развития циклонической деятельности над Чёрным морем.
Облачности станет больше, усилится северо-восточный ветер. Наибольшее количество осадков ожидается на юге и в центре страны. Местами дожди будут сопровождаться грозами, тогда как на крайнем востоке сохранится более сухая погода.
Почему во Львове и соседних областях прохладнее и влажнее
Львов и соседние области обычно отличаются более холодной и влажной погодой по сравнению с остальной Украиной. На это влияет их расположение у Карпат: запад страны чаще оказывается под воздействием атмосферных фронтов, которые приносят облачность и осадки.
Как сообщал "Телеграф", Киевскую, Житомирскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Харьковскую области могут затронуть ледяные дожди и сильный гололёд.