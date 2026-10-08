Проблеми навіть у Раді: все, що відомо про раптове відключення світла у Києві

Росіяни завдали удару у вечірню годину пік

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У четвер, 8 жовтня, через російську атаку, в Києві запроваджуються аварійні відключення електроенергії. Відсутність світла спостерігається навіть в Комітетах Верховної Ради, а через низьку напругу в мережі зупиняється метро та інший громадський електротранспорт.

Про це повідомляє низка Telegram-каналів. В столиці введені аварійний режим функціонування енергомережі.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в Комітетах ВРУ на вулиці Липській в центрі міста також відсутнє світло. За його словами, в неосвітленій будівлі навіть дещо моторошно.

"В Раді (щонайменше на Липській у Комітеті енергетики та у Комітеті податкової політики) світло теж вимкнули))). Враховуючи, що будівля комітетів була колись частиною готелю, то ці довгі темні коридори трохи нагадують Silent Hill…. особливо з ліхтариком", — написав Железняк.

Також повідомляється, що через перебої з енергоживленням зупинився деякий громадський транспорт на правому березі. Зокрема тролейбуси та трамваї.

"Трамваї та тролейбуси також місцями зупинилися у Києві", – зазначено в повідомленні.

В КМДА повідомляють про проблеми з рухом метро. Зокрема на "синій" та "зеленій" лініях фіксується рух поїздів зі збільшеними інтервалами, а на "червоній" лінії він наразі призупинений.

"На "синій" та "зеленій" лініях метро поступово відновлюється рух поїздів зі збільшеними інтервалами. Рух поїздів на "червоній" лінії наразі призупинений", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що через зниження напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту Києва. Для вирішення цієї проблеми напрацьовуються альтернативні маршрути.

"Для перевезення пасажирів опрацьовується оперативне дублювання Борщагівської лінії швидкісного трамвая автобусами. Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту повідомимо додатково, — вказано у повідомленні.

У Києві закрили станції метро "Лукʼянівська" та "Звіринецька". Через це у столиці величезні черги на громадський транспорт.

Станцію метро "Арсенальна" у Києві також закривають на вхід. А людей виганяють надвір.

В ДТЕК повідомили, що у Києві застосовано аварійні відключення. Тож графіки наразі не діють.

Раніше "Телеграфу" розповідав, що експерт з енергетики Геннадій Рябцев назвав головну загрозу опалювальному сезону в Києві.