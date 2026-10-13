Тут навчалися народні артисти та оперні співачки: що відомо про ВНЗ у Рівному, куди вдарила Росія

РФ завдала удару по густонаселеному району обласного центру

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У вівторок, 13 жовтня, Росія атакувала Рівне. У центрі міста ворожий БПЛА поцілив у навчальний заклад.

Поранення отримали 14 осіб: одна перебуває у тяжкому стані, троє – у стані середньої тяжкості. Удар пошкодив навчальний корпус Рівненського державного гуманітарного університету, пожежу локалізували, повідомили у Рівненській обласній військовій адміністрації.

Наслідки атаки на навчальний корпус

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що у будівлі пошкоджено другий поверх та частину фасаду. На місці працюють відповідні служби.

"На жаль, маємо 14 поранених. Одна людина у тяжкому стані, троє – середньої тяжкості", – написав Коваль.

Що відомо про Рівненський державний гуманітарний університет

Рівненський державний гуманітарний університет – багатопрофільний вищий навчальний заклад. Тут готують фахівців у галузі педагогіки, природничих наук, культури та мистецтва, економіки. Історія університету розпочалася у 1940 році, коли заснували Рівненський учительський інститут. 1998 року навчальні заклади міста об’єднали, і з’явився нинішній університет.

Навчання ведуть на восьми факультетах. До структури ВНЗ також входять педагогічні та культурні коледжі в Дубно та Сарнах, а також Рівненський музичний професійний коледж.

В університеті працюють наукові школи та дослідницькі лабораторії. Бібліотека налічує понад 300 тисяч друкованих видань. Студенти можуть брати участь у програмах академічного обміну, у тому числі Erasmus+, та отримувати подвійний диплом.

Відомі випускники університету

Серед відомих випускників Рівненського державного гуманітарного університету – народні артисти України Василь Зінкевич, Зіновій Крет та Микола Гнатюк. Університет також закінчила солістка Варшавської опери Ольга Пасічник та солістка Львівської опери Наталія Свобода.

Серед випускників – Герой України та Герой Небесної сотні Олександр Храпаченко, письменниця Ксенія Циганчук та композитор Сергій Ярунський (навчався у Рівному, але закінчив Київську державну консерваторію).

Пам’ять Олександра Храпаченка вшанували у день його народження

Додамо, що найкоротша відстань від Рівного до кордону з Російською Федерацією (в районі Брянської області) становить близько 480 кілометрів по прямій.

Зазначимо, буквально поряд із пошкодженим навчальним корпусом знаходяться будинки Головного управління Національної поліції у Рівненській області, Рівненська міська рада, а також ключові транспортні артерії міста. Росія атакувала цей густонаселений район цілеспрямовано, адже саме поблизу цього кварталу напередодні вночі вже падав ворожий дрон.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2026 року у Рівному стався вибух в адміністративній будівлі райвідділу поліції. Внаслідок інциденту загинув один правоохоронець, ще троє поліцейських отримали поранення.