Здесь учились народные артисты и оперные певицы: что известно о ВУЗе в Ровно, куда ударила Россия

РФ нанесла удар по густонаселенному району областного центра

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Во вторник, 13 октября, Россия атаковала Ровно. В центре города вражеский БПЛА попал в учебное заведение.

Ранения получили 14 человек: один находится в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести. Удар повредил учебный корпус Ровенского государственного гуманитарного университета, пожар локализовали, сообщили в Ровенской областной военной администрации.

Последствия атаки на учебный корпус

Начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что в здании повреждены второй этаж и часть фасада. На месте работают соответствующие службы.

"К сожалению, имеем 14 раненых. Один человек в тяжелом состоянии, трое – средней тяжести", – написал Коваль.

Что известно о Ровенском государственном гуманитарном университете

Ровенский государственный гуманитарный университет – многопрофильное высшее учебное заведение. Здесь готовят специалистов в области педагогики, естественных наук, культуры и искусства, экономики. История университета началась в 1940 году, когда основали Ровенский учительский институт. В 1998 году учебные заведения города объединили, и появился нынешний университет.

Обучение ведут на восьми факультетах. В структуру вуза также входят педагогические и культурные колледжи в Дубно и Сарнах, а также Ровенский музыкальный профессиональный колледж.

В университете работают научные школы и исследовательские лаборатории. Библиотека насчитывает более 300 тысяч печатных изданий. Студенты могут участвовать в программах академического обмена, в том числе Erasmus+, и получать двойной диплом.

Известные выпускники университета

Среди известных выпускников Ровенского государственного гуманитарного университета – народные артисты Украины Василий Зинкевич, Зиновий Крет и Николай Гнатюк. Университет также окончила солистка Варшавской оперы Ольга Пасичник и солистка Львовской оперы Наталия Свобода.

В числе выпускников – Герой Украины и Герой Небесной сотни Александр Храпаченко, писательница Ксения Цыганчук и композитор Сергей Ярунский (учился в Ровно, но окончил Киевскую государственную консерваторию).

Память Александра Храпаченко почтили в день его рождения

Добавим, что кратчайшее расстояние от Ровно до границы с Российской Федерацией (в районе Брянской области) составляет около 480 километров по прямой.

Отметим, буквально рядом с поврежденным учебным корпусом находятся здания Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, Ровенский городской совет, а также ключевые транспортные артерии города. Россия атаковала этот густонаселенный район целенаправленно, ведь именно вблизи этого квартала накануне ночью уже падал вражеский дрон.

Напомним, в конце августа 2026 года в Ровно произошел взрыв в административном здании райотдела полиции. В результате происшествия погиб один правоохранитель, еще трое полицейских получили ранения.