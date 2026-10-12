Переїзд із Харкова до Вінниці: яку суму везти з собою в гаманці на оренду

В оголошеннях є кімнати за 4 тисячі гривень і будинки за 7,5 тисячі на місяць

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На тлі постійних обстрілів Харкова та пошуку більш комфортних умов для життя частина містян може розглядати переїзд до інших обласних центрів. Один із варіантів — Вінниця, де можна знайти різні пропозиції оренди: від кімнат і гуртожитків до окремих квартир та будинків.

Відстань і витрати на дорогу — лише частина питань, які варто врахувати перед переїздом. Скільки коштує бюджетне житло у Вінниці восени 2026 року, чи реально знайти варіант за кілька тисяч гривень і який бюджет знадобиться для оренди, з'ясував "Телеграф".

Скільки коштує житло у Вінниці

У Вінниці можна знайти різні варіанти оренди – від кімнат і гуртожитків до окремих будинків. За оголошеннями, опублікованими у вересні та жовтні 2026 року, ціни стартують від 3 тисяч гривень на місяць. Для тих, хто планує переїхати з Харкова, вибір житла та його вартість залежать від типу помешкання й району.

Кімнати та квартири у Вінниці

Серед найдешевших пропозицій є кімната площею 25 м² за 4 тисячі гривень на місяць і площею 32 м² за 4,6 тисячі. Ще одну кімнату здають за 4 799 гривень. В оголошенні про житло площею 25 м² поблизу цієї локації вказана ціна 5,5 тисячі гривень на місяць.

Двокімнатні квартири в наведених оголошеннях коштують від 11 999 до 13 тисяч гривень. Зокрема, квартиру площею 48 м² пропонують за 11 999 гривень, а помешкання площею 43 м² – за 12 тисяч. Оголошення про квартиру вказує ціну 13 тисяч гривень.

У Вінниці кімнати та гуртожитки пропонують за ціною від 4 тисяч гривень

Будинки

У пропозиціях є також невеликі будинки й частини будинків. Однокімнатний будинок площею 19 м² здають за 3 тисячі гривень. Частина будинку площею 30 м² коштує 4 тисячі, а однокімнатний будинок – 6 тисяч гривень на місяць.

Двокімнатний будинок площею 56 м² пропонують за 7 тисяч гривень, ще один будинок у цьому районі – за 7,5 тисячі. Окреме оголошення про тимчасове житло площею 60 м² вказує ціну 10 тисяч гривень на місяць.

Серед оголошень у Вінниці є двокімнатні квартири приблизно за 12 тисяч гривень

Окремі будинки у Вінниці пропонують за ціною від 3 тисяч гривень

Якщо врахувати послуги ріелтора в розмірі 50% від місячної орендної плати, то на старті потрібно підготувати суму за перший місяць оренди та комісію агенту. Без урахування застави, дороги та перевезення речей сім'ї чи людині знадобиться від 5 до 20 тисяч гривень тільки на житло.

Скільки витратити на дорогу

Дорога з Харкова до Вінниці може коштувати від кількох сотень до кількох тисяч гривень — усе залежить від способу пересування, кількості пасажирів і багажу.

Якщо їхати автомобілем, відстань становитиме приблизно 750 км. За середньої витрати бензину 7–10 літрів на 100 км і ціни близько 89 грн за літр на пальне доведеться витратити орієнтовно 4 700–6 700 грн в один бік.

Якщо обрати потяг, поїздка може обійтися значно дешевше. Орієнтовна вартість квитка становить 375 грн у купе або 430 грн у плацкарті. Перевірити розклад і вартість квитків можна на сайті Укрзалізниці.

Ціни на квитки

Ціни на квитки

Скільки коштуватиме переїзд до Вінниці

Загальна сума переїзду з Харкова до Вінниці

Як повідомляв "Телеграф", на старті переїзду до Житомира знадобиться від 25 000 до 45 000 грн з урахуванням комісії ріелтору, застави за перший та останній місяць і витрат на дорогу.