"Не уявляю, як накриває людей": старі фото Донецька до окупації зворушили українців

Такі знімки можуть повернути людей до спогадів про минуле

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Старі фотографії Донецька нагадують, яким було місто до російської окупації. На знімках – звичні вулиці, зупинки та українські назви. Для колишніх мешканців міста вони викликають особливі почуття.

Автор публікації у Threads опублікував фотографію в Google Maps та поділився враженнями. На знімку була зупинка громадського транспорту під назвою Державного університету інформатики та штучного інтелекту.

"Випадково побачив цю зупинку в Google Maps і прочитав назву… 2011 рік. Донецьк. Державний університет інформатики та штучного інтелекту. Українською. Не уявляю, як такі фотки накривають людей, які жили в Донецьку", – написав він.

Зупинка: Державний університет інформатики та штучного інтелекту

Знімок нагадав, яким було місто до початку російської окупації у 2014 році. Для тих, хто жив у Донецьку, такі фотографії пов’язані зі спогадами про звичне життя, рідні вулиці та місця, куди тепер не можна повернутися так, як раніше.

Старі знімки на картах та в інтернеті дозволяють побачити довоєнний Донецьк та порівняти його з містом після початку війни. Навіть звичайна зупинка під назвою навчального закладу може повернути людей до спогадів про минуле.

У коментарях під постом користувачі із теплом згадали це місце. Дехто зауважив, що навчався у цьому університеті.

Реакція українців у Threads

Коментарі в соцмережах

Реакція користувача на старе фото Донецька

Ще в одному пості користувач показав фотографії з Google Maps, на яких вулична реклама на старих гугл-панорамах Донецька.

На одному зі знімків – рекламний білборд молочної продукції "Галичина" з написом "Молочні продукти із чистих Карпат для Донбасу". Поруч зображені пляшки з напоями та ягоди. Ця реклама нагадує про те, як бренди просували свою продукцію у регіоні.

Вулична реклама у Донецьку

На іншому фото видно фіолетовий білборд шоколаду Milka із закликом "Відважся зустрітися з друзями наживо, а не онлайн". На задньому плані – міська забудова, дерева та трамвай на вулиці.

Вулична реклама у Донецьку

Ще на одній фотографії – реклама мобільного оператора life:) з великим нулем та слоганом "Спілкуйся більше – плати менше!". На щиті також є напис "Без поповнень".

Вулична реклама у Донецьку

Усі три зображення доступні у Google Maps. Вони дають змогу побачити, яким був Донецьк у минулому. Це не сучасні фотографії, тому вони не відбивають нинішній стан вулиць та будівель.

Передісторія

2014 року Донецьк опинився під окупацією Росії. До цього він був одним із найбільших промислових та культурних центрів України. Російська окупація змінила життя мешканців міста, а багато українців були змушені залишити свої будинки.

Як повідомляв "Телеграф", якісніша копія старої фотографії дозволила визначити, що діти йшли в районі Савчиного Яру, між Холодною Горою та Лисою Горою у Харкові за знімком з минулого. Такий приклад показує, як історичні зображення допомагають відновити конкретні міські місця. Сьогодні Харків описують як місто із сучасною забудовою, торговими центрами, ресторанами, кафе та затишними вулицями, тому старі кадри дають основу для порівняння міського пейзажу різних епох.