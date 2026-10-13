"Не представляю, как накрывает людей": старые фото Донецка до оккупации растрогали украинцев

Такие снимки могут вернуть людей к воспоминаниям о прошлом

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Старые фотографии Донецка напоминают, каким был город до российской оккупации. На снимках – привычные улицы, остановки и украинские названия. Для бывших жителей города они вызывают особые чувства.

Автор публикации в Threads опубликовал фотографию в Google Maps и поделился впечатлениями. На снимке была остановка общественного транспорта с названием Государственного университета информатики и искусственного интеллекта.

"Случайно увидел эту остановку в Google Maps и прочитал название… 2011 год. Донецк. Государственный университет информатики и искусственного интеллекта. По-украински. Не представляю, как такие фотки накрывают людей, живших в Донецке", – написал он.

Остановка: Государственный университет информатики и искусственного интеллекта

Снимок напомнил, каким был город до начала российской оккупации в 2014 году. Для тех, кто жил в Донецке, такие фотографии связаны с воспоминаниями о привычной жизни, родных улицах и местах, куда теперь нельзя вернуться так, как раньше.

Старые снимки на картах и в интернете позволяют увидеть довоенный Донецк и сравнить его с городом после начала войны. Даже обычная остановка с названием учебного заведения может вернуть людей к воспоминаниям о прошлом.

В комментариях под постом пользователи с теплом вспомнили это место. Некоторые отметили, что учились в этом университете.

Реакция украинцев в Threads

Комментарии в соцсетях

Реакция пользователь на старое фото Донецка

В еще одном посте пользователь показал фотографии с Google Maps, на которых уличная реклама на старых гугл-панорамах Донецка.

На одном из снимков – рекламный билборд молочной продукции "Галичина" с надписью "Молочні продукти з чистих Карпат для Донбасу". Рядом изображены бутылки с напитками и ягоды. Эта реклама напоминает о том, как бренды продвигали свою продукцию в регионе.

Уличная реклама в Донецке

На другом фото виден фиолетовый билборд шоколада Milka с призывом "Відважся зустрітися з друзями вживу, а не онлайн". На заднем плане – городская застройка, деревья и трамвай на улице.

Уличная реклама в Донецке

Еще на одной фотографии – реклама мобильного оператора life:) с крупным нулем и слоганом "Спілкуйся більше – плати менше!". На щите также есть надпись "Без поповнень".

Уличная реклама в Донецке

Все три изображения доступны в Google Maps. Они позволяют увидеть, каким был Донецк в прошлом. Это не современные фотографии, поэтому они не отражают нынешнее состояние улиц и зданий.

Предыстория

В 2014 году Донецк оказался под оккупацией России. До этого он был одним из крупнейших промышленных и культурных центров Украины. Российская оккупация изменила жизнь жителей города, а многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома.

Как сообщал "Телеграф", более качественная копия старой фотографии позволила определить, что дети шли в районе Савкиного Яра, между Холодной Горой и Лысой Горой в Харькове по снимку из прошлого. Такой пример показывает, как исторические изображения помогают восстановить облик конкретных городских мест. Сегодня Харьков описывают как город с современной застройкой, торговыми центрами, ресторанами, кафе и уютными улицами, поэтому старые кадры дают основу для сравнения городского пейзажа разных эпох.