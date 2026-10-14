Россия нанесла рекордный удар "Цирконами": что известно об этом супероружии Путина

РФ запустила по Украине рекордное количество гиперзвуковых ракет этого типа

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В среду, 14 октября, Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. В частности, оккупанты атаковали рекордным числом ракет "Циркон".

По данным мониторинговых источников, РФ за день применила 25 ракет этого типа. Вероятно, враг усилил группировку пусковых установок в двух приграничных областях.

"Этой ночью было применено рекордное количество ракет "Циркон" для поражения целей в Киеве и Киевской области. Всего около 25 штук.

Применение такого количества ракет данного типа указывает на переброску дополнительных пусковых установок БРК "Бастион" в Курске и Брянской области", – сообщили мониторинговые источники.

Что представляет собой "Циркон"

"Циркон" – российская гиперзвуковая противокорабельная ракета с индексом 3М22. В классификации Министерства обороны США и НАТО она обозначена как SS-N-33. Ракету разработало "НПО машиностроения", на вооружение её приняли 4 января 2023 года.

"Циркон" предназначен для поражения надводных кораблей разных классов – от фрегатов до авианосцев, – а также наземных военных объектов в пределах дальности полёта. Ракету разрабатывали, чтобы заменить тяжёлую противокорабельную П-700 "Гранит" и дополнить или заменить ракеты П-800 "Оникс" и "Калибр".

Длина ракеты составляет примерно 8–9,5 метра, масса боевой части – 300–400 килограммов. Система управления сочетает инерциальную навигацию и активную радиолокационную головку самонаведения. В открытых источниках указывают разные значения дальности: около 450 километров, 600 километров и более 1000 километров.

Стоимость одной ракеты "Циркон" оценивается в 5,2-5,6 млн долларов. Также есть оценки и в 10 млн долларов за одну единицу этого вооружения.

Ракета "Циркон"/Инфографика ИИ

Скорость и особенности полёта

Заявленная максимальная скорость "Циркона" – до 9 Махов, или около 11 025 километров в час. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что ракета рассчитана на дальность более 1000 километров и поражение морских и наземных целей. Её предполагалось запускать с кораблей и подводных лодок, однако запуск также возможен из наземных модифицированных пусковых установок К-400П "Бастион".

На маршевом участке ракета летит на высоте 30–40 километров. На такой высоте сопротивление воздуха невелико, что позволяет увеличить скорость и дальность полёта. Максимальной скорости ракета достигает на среднем участке траектории – на большой высоте и при работающем двигателе. При снижении к цели сопротивление воздуха растёт, а скорость падает.

Высокая скорость сокращает время на реакцию систем противоракетной обороны и усложняет перехват. На конечном участке полёта скорость снижается, что облегчает перехват.

Через сколько минут ракета долетает до разных городов Украины из Крыма/Инфографика ИИ

Анимация полёта гиперзвуковой ракеты "Циркон" с разных направлений

Атака 14 октября

Россия совершила массированную атаку, применив 128 беспилотников и 39 противокорабельных и баллистических ракет.

В ходе удара враг запустил дроны Shahed (включая 77 реактивных модификаций), БПЛА моделей "Бандероль/Дань-Т", "Гербера" и "Италмас", а также ложные цели типа "Пародия". Ракетное вооружение было представлено комплексами "Искандер-М", KN-23, С-400, "Циркон" и "Оникс". ВСУ удалось сбить 4 ракеты.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"Циркон" прежде всего грозит гражданским: долетает слишком быстро, а его боевая часть даже после сбивания может нанести разрушения. Дело в том, что попасть именно в боевую часть очень трудно (именно тогда взрыв происходит в воздухе).

Напомним, вечером 13 октября Россия ударила по многоэтажке в Деснянском районе Киева. Погибли по меньшей мере два человека, еще 21 житель пострадал. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит здание после прилета.