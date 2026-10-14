Укр

Россия нанесла рекордный удар "Цирконами": что известно об этом супероружии Путина

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Владимир Путин Новость обновлена 14 октября 2026, 12:39
Владимир Путин. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

РФ запустила по Украине рекордное количество гиперзвуковых ракет этого типа

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В среду, 14 октября, Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. В частности, оккупанты атаковали рекордным числом ракет "Циркон".

По данным мониторинговых источников, РФ за день применила 25 ракет этого типа. Вероятно, враг усилил группировку пусковых установок в двух приграничных областях.

"Этой ночью было применено рекордное количество ракет "Циркон" для поражения целей в Киеве и Киевской области. Всего около 25 штук.

Применение такого количества ракет данного типа указывает на переброску дополнительных пусковых установок БРК "Бастион" в Курске и Брянской области", – сообщили мониторинговые источники.

Что представляет собой "Циркон"

"Циркон" – российская гиперзвуковая противокорабельная ракета с индексом 3М22. В классификации Министерства обороны США и НАТО она обозначена как SS-N-33. Ракету разработало "НПО машиностроения", на вооружение её приняли 4 января 2023 года.

"Циркон" предназначен для поражения надводных кораблей разных классов – от фрегатов до авианосцев, – а также наземных военных объектов в пределах дальности полёта. Ракету разрабатывали, чтобы заменить тяжёлую противокорабельную П-700 "Гранит" и дополнить или заменить ракеты П-800 "Оникс" и "Калибр".

Длина ракеты составляет примерно 8–9,5 метра, масса боевой части – 300–400 килограммов. Система управления сочетает инерциальную навигацию и активную радиолокационную головку самонаведения. В открытых источниках указывают разные значения дальности: около 450 километров, 600 километров и более 1000 километров.

Стоимость одной ракеты "Циркон" оценивается в 5,2-5,6 млн долларов. Также есть оценки и в 10 млн долларов за одну единицу этого вооружения.

Ракета "Циркон"/Инфографика ИИ

Скорость и особенности полёта

Заявленная максимальная скорость "Циркона" – до 9 Махов, или около 11 025 километров в час. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что ракета рассчитана на дальность более 1000 километров и поражение морских и наземных целей. Её предполагалось запускать с кораблей и подводных лодок, однако запуск также возможен из наземных модифицированных пусковых установок К-400П "Бастион".

На маршевом участке ракета летит на высоте 30–40 километров. На такой высоте сопротивление воздуха невелико, что позволяет увеличить скорость и дальность полёта. Максимальной скорости ракета достигает на среднем участке траектории – на большой высоте и при работающем двигателе. При снижении к цели сопротивление воздуха растёт, а скорость падает.

Высокая скорость сокращает время на реакцию систем противоракетной обороны и усложняет перехват. На конечном участке полёта скорость снижается, что облегчает перехват.

Через сколько минут ракета долетает до разных городов Украины из Крыма
Через сколько минут ракета долетает до разных городов Украины из Крыма/Инфографика ИИ
Анимация полёта гиперзвуковой ракеты "Циркон" с разных направлений

Атака 14 октября

Россия совершила массированную атаку, применив 128 беспилотников и 39 противокорабельных и баллистических ракет.

В ходе удара враг запустил дроны Shahed (включая 77 реактивных модификаций), БПЛА моделей "Бандероль/Дань-Т", "Гербера" и "Италмас", а также ложные цели типа "Пародия". Ракетное вооружение было представлено комплексами "Искандер-М", KN-23, С-400, "Циркон" и "Оникс". ВСУ удалось сбить 4 ракеты.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"Циркон" прежде всего грозит гражданским: долетает слишком быстро, а его боевая часть даже после сбивания может нанести разрушения. Дело в том, что попасть именно в боевую часть очень трудно (именно тогда взрыв происходит в воздухе).

Напомним, вечером 13 октября Россия ударила по многоэтажке в Деснянском районе Киева. Погибли по меньшей мере два человека, еще 21 житель пострадал. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит здание после прилета.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Циркон