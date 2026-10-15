Як не переплачувати в "АТБ": цей нюанс допоможе зекономити кожному
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Різниця у вазі змінює розрахунок
Низька ціна упаковки не завжди означає економію. Порівнюючи схожі товари, враховуйте їх вагу або обсяг: пачка, за яку доведеться заплатити більше, може бути вигідніше, якщо перерахувати ціну на однакову кількість продукту.
Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Чому акції в "АТБ" не завжди економлять гроші: 6 нюансів, які слід знати" .
Як змінюється ціна за кілограм
Наприклад, 500 г крупи коштують 35 гривень, а 800 г – 45 гривень. Якщо дивитися тільки на ціну пачки, перший варіант видається вигіднішим. Але в упаковках різна кількість продукту, тому порівнювати їхню вартість безпосередньо не можна.
Кілограм крупи з упаковки вагою 500 г коштуватиме 70 гривень. Для пачки вагою 800 г ціна становитиме 56,25 гривні за кілограм.
За велику упаковку покупець заплатить більше, проте однакова кількість крупи в ній коштує дешевше. Ціна за кілограм показує різницю, яку не видно за вартістю пачки.
На що дивитись при виборі товару
Перед покупкою перевірте вагу або об’єм кожної упаковки та порівняйте ціну за однакову кількість продукту. Так ви оціните вигоду, а не орієнтуватиметеся лише на меншу суму на ціннику.
Цей спосіб стане в нагоді при виборі круп, макаронів, кави, печива та побутової хімії. У всіх випадках порівнюйте, скільки товару покупець отримує за вказану ціну.
Як повідомляв "Телеграф", у "АТБ" реальну вартість товару допомагає визначити порівняння ціни з вагою або обсягом продукту в упаковці за однаковою кількістю. Для цього грами переводять у кілограми, а мілілітри – у літри, щоби зіставляти товари в одних одиницях. Така перевірка важлива при знижці: маленька упаковка може коштувати дешевше на ціннику, але за однакову кількість продукту коштуватиме дорожче.