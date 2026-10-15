Як не переплачувати в "АТБ": цей нюанс допоможе зекономити кожному

Різниця у вазі змінює розрахунок

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Низька ціна упаковки не завжди означає економію. Порівнюючи схожі товари, враховуйте їх вагу або обсяг: пачка, за яку доведеться заплатити більше, може бути вигідніше, якщо перерахувати ціну на однакову кількість продукту.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Чому акції в "АТБ" не завжди економлять гроші: 6 нюансів, які слід знати" .

Як змінюється ціна за кілограм

Наприклад, 500 г крупи коштують 35 гривень, а 800 г – 45 гривень. Якщо дивитися тільки на ціну пачки, перший варіант видається вигіднішим. Але в упаковках різна кількість продукту, тому порівнювати їхню вартість безпосередньо не можна.

Кілограм крупи з упаковки вагою 500 г коштуватиме 70 гривень. Для пачки вагою 800 г ціна становитиме 56,25 гривні за кілограм.

За велику упаковку покупець заплатить більше, проте однакова кількість крупи в ній коштує дешевше. Ціна за кілограм показує різницю, яку не видно за вартістю пачки.

Як не переплачувати до "АТБ". Інфографіка: "Телеграф"/ІІ

На що дивитись при виборі товару

Перед покупкою перевірте вагу або об’єм кожної упаковки та порівняйте ціну за однакову кількість продукту. Так ви оціните вигоду, а не орієнтуватиметеся лише на меншу суму на ціннику.

Цей спосіб стане в нагоді при виборі круп, макаронів, кави, печива та побутової хімії. У всіх випадках порівнюйте, скільки товару покупець отримує за вказану ціну.

Як повідомляв "Телеграф", у "АТБ" реальну вартість товару допомагає визначити порівняння ціни з вагою або обсягом продукту в упаковці за однаковою кількістю. Для цього грами переводять у кілограми, а мілілітри – у літри, щоби зіставляти товари в одних одиницях. Така перевірка важлива при знижці: маленька упаковка може коштувати дешевше на ціннику, але за однакову кількість продукту коштуватиме дорожче.