Чому "АТБ" відкривається в одних районах, а інші оминає: як обирають місце

Мережа враховує щільність забудови, потоки покупців, параметри приміщення та умови доставки товарів.

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Щоб відкрити супермаркет "АТБ", недостатньо знайти вільне приміщення або район із великою кількістю жителів. Мережа придивляється до густонаселених кварталів і людних місць, але враховує й інші умови: площу, паркування та планування торговельної зали.

Тому район, привабливий для торгівлі, і відповідний об’єкт – не завжди одне й те саме. Про це повідомляє "Телеграф".

Житлові квартали та потоки покупців

В офіційних критеріях "АТБ-маркет" відносить до пріоритетних локацій райони зі щільною житловою забудовою та будинками від 5 поверхів. Жителі сусідніх будинків стають постійними покупцями й заходять за продуктами на щодень.

Мережа також розглядає місця, де буває багато людей: вокзали, міські ринки, основні магістралі та перетини автомобільних і пішохідних потоків. Для готових об’єктів перевагою буде розташування на "червоній лінії". Важлива не лише чисельність населення району, а й маршрути, якими покупці ходять щодня.

У матеріалі Proffice потенційний попит оцінюють за кількістю жителів у зоні доступності – від 10 до 30 тис. осіб. Серед інших чинників називають доходи й вік жителів, близькість зупинок громадського транспорту та наявність інших ритейлерів. "АТБ" нерідко відкриває магазини в мікрорайонах, де мало торговельних точок. Водночас в офіційних вимогах мережі немає пріоритетів між чисельністю населення, трафіком і конкуренцією.

Для нового будинку потрібні ділянка та паркування

Для будівництва окремого магазину "АТБ" розглядає ділянки площею від 0,2 до 0,6 га. На території мають розміститися і супермаркет, і стоянка для покупців.

"Потрібна можливість розмістити будівлю супермаркету загальною площею 1300 м² або 850 м² та автостоянку на 30–70 машиномісць", – зазначає "АТБ-маркет" у вимогах до земельних ділянок.

Мережа віддає перевагу ділянкам, де мало інженерних мереж і зелених насаджень або їх зовсім немає. Тому навіть землю біля жвавої дороги оцінюють з огляду на те, чи поміститься на ній весь об’єкт, зокрема паркування.

Яке готове приміщення підходить мережі

Магазин можна відкрити у вбудованому або прибудованому приміщенні чи в окремій одноповерховій будівлі. Останньому варіанту "АТБ" віддає перевагу. Загальна площа готового об’єкта має становити щонайменше 500 кв. м, з них торговельна площа – щонайменше 300 кв. м.

"Бажано, щоб у торговельній залі не було несучих стін", – зазначає "АТБ-маркет" у критеріях вибору нерухомості.

Для магазину також потрібно передбачити паркування на 10–60 автомобілів. Вимоги до готового приміщення відрізняються від умов для ділянки під нове будівництво: для цих варіантів передбачені різні діапазони площі та місткості стоянки.

Чому важливі під’їзд і доставка товарів

Оцінюючи транспортну доступність, мережа зважає на те, чи зможе транспорт постачання безперешкодно під’їжджати до магазину. Proffice також відносить до інфраструктурних умов стан доріг, підключення до комунікацій і можливість забезпечити електроенергією холодильне обладнання. Від цього залежить повсякденна робота магазину.

Для постачання "АТБ" використовує власні розподільчі центри. Вони приймають продукцію постачальників, сортують її та формують партії для магазинів. Маршрути доставки прокладають з урахуванням географії торговельних точок, годин пік, дорожньої ситуації, сезонного попиту й типу товару. Для замороженої продукції важливі короткий час у дорозі та мінімум зупинок: це допомагає зберегти якість і стримати транспортні витрати.

Актуальні акції в "АТБ"

Як повідомляв "Телеграф", мережа "АТБ" пропонує понад тисячу товарів відомих брендів і власних марок. Вони розраховані на різні потреби й бюджети покупців.