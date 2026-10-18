Загибла, удар по багатоповерхівці та відключення: що відомо про нічну атаку по Україні

Енергетики працюють над відновленням електропостачання

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У ніч на 18 жовтня російські війська атакували житлову багатоповерхівку у Запоріжжі та об’єкти критичної інфраструктури у Вінницькій області.

У Запоріжжі загинула 27-річна жінка. Після ударів на Вінниччині почалися перебої з електропостачанням.

Удари по житлових будинках у Запоріжжі

Російські війська вдарили по багатоповерховому будинку в обласному центрі. Це ще одна атака на житлову забудову Запоріжжя. 10 жовтня російські військові зруйнували у місті житловий будинок. Тоді загинули 23 особи, зокрема четверо дітей.

14 жовтня Росія атакувала приватний сектор у Вознесенівському районі міста. Удари пошкодили житлові будинки, а рятувальники витягли з-під завалів чоловіка. Увечері 15 жовтня під атакою опинилося приватне підприємство. Після влучення там почалася сильна пожежа.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія перейшла до нової доктрини ударів. За даними української розвідки, російські війська отримали дозвіл на атаку значно більше цивільних об’єктів. Так Росія прагне змусити людей залишати великі міста перед зимою.

Аварійні відключення та резервне харчування у Вінницькій області

Після нічної атаки 18 жовтня у Вінницькій області пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, запроваджено аварійні відключення світла. Про це повідомила начальник Вінницької ОВА Наталія Заболотна. Там, де це потрібно, критична інфраструктура переходить на резервні джерела живлення, щоб найважливіші системи продовжували працювати.

Енергетики відновлюють електропостачання. В ОВА попередили: найближчим часом ситуація зі світлом залишиться нестабільною. Мешканців закликали ощадливо витрачати електрику після її повернення і не включати всі прилади одночасно, щоб не перевантажувати мережу.

Напередодні, 17 жовтня, Вінницька область пережила одну із наймасовіших російських атак із початку повномасштабного вторгнення. Пошкоджено громадянську та критичну інфраструктуру, поранення отримали шестеро людей. Сили протиповітряної оборони збили над областю 24 російські безпілотники.

Через пошкодження однієї із підстанцій у Вінниці масштабно відключилася електрика: без неї залишилися десятки тисяч точок обліку. Місто також залишилося без води. Частину життєво важливих об’єктів перевели на резервне харчування. Весь електротранспорт тимчасово припинив роботу, на маршрути замість нього вийшли автобуси та маршрутки.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 21 вересня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. В одному з багатоповерхових будинків частково зруйновано під’їзд, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семикін. Нинішній удар по житловому будинку – не поодинокий епізод: російські війська вже атакували багатоповерхівки Запоріжжя. Повторюваність таких ударів вказує на стійку загрозу житловій забудові міста.