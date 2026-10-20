Росія залишила ціле місто під Львовом без світла і води: чому Новояворівськ не дає їй спокою (карта)

Розповідаємо, що бентежить ворога в цих краях

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У вівторок, 20 жовтня, внаслідок атаки росіян Новояворівськ Львівської області залишився без світла та води. Місцеві жителі розбирають залишки води у магазинах.

"Телеграф" вирішив розповісти, коли по Новояворівську завдавали ударів раніше та чим важливе місто.

Про влучання російського дрона по обʼєкту критичної інфраструктури міський голова Володимир Мацелюх повідомив о 14:30.

Пізніше він додав, що через атаку без світла залишились 30 тисяч жителів, а водопостачання повністю відсутнє.

У місцевих соцмережах зʼявилися фото, як у Новояворівську люди почали змітати воду з магазинів.

Залишки води в магазинах. Фото: Соцмережі

За останньою інформацією, помпи на резервному живленні подаватимуть воду по годинах.

Чим важливе місто

Новояворівськ Львівської області розташований приблизно за 35 км на захід від обласного центра. Його заснували 1965 року як поселення Янтарне для працівників гірничо-хімічного комбінату "Сірка". У 1969 році поселення перейменували на Новояворівське, 1986-го воно отримало статус міста, а 2008-го — сучасну назву.

Станом на початок 2020 року тут мешкали близько 31,2 тисячі людей.

Окреме військове значення має Яворівський полігон поблизу міста, де розташований Міжнародний центр миротворчості та безпеки. До повномасштабного вторгнення там проводили підготовку українських військових та міжнародні навчання, зокрема Rapid Trident за участю країн НАТО.

У 2022 році росіяни кілька разів атакували Яворівський полігон та Новояворівську громаду:

13 березня 2022 року відбувся масований ракетний удар по Яворівському полігону. Росія випустила понад 30 ракет, частину збила ППО. За пізнішими даними, які наводить "Суспільне", загинули понад 60 людей, ще понад 160 отримали травми.

15 травня 2022 року ракети знову вдарили по Яворівському полігону – за 15 км від кордону з Польщею. За повідомленням Львівської ОВА, загиблих і постраждалих не було.

17 травня 2022 року під час ракетної атаки уламки та вибухова хвиля пошкодили житлові будинки, школу, дитсадок й амбулаторію у Старичах Новояворівської громади. Також повідомляли про пошкодження залізничної інфраструктури.

25 червня 2022 року — удар по військовому об’єкту на Яворівщині. Дві ракети збили, чотири влучили; четверо людей постраждали та були госпіталізовані, писали в ЛОВА.

Нагадаємо, 19 жовтня армія РФ теж завдавала ударів по критичній інфраструктурі України. Не обійшла вона і Львівщину.