"Це все реально": міністерка культури заявила про перелом у справі Києво-Печерської лаври

Три роки у цій справі не можуть поставити крапку

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Повністю повернути Києво-Печерську лавру під контроль держави можна після завершення судових спорів з УПЦ (також відомою як Українська православна церква "Московського патріархату", УПЦ МП; у самій організації зв’язок із Москвою заперечують) щодо договорів оренди. Процес затягнувся, оскільки відбувається з дотриманням права.

Про це "Телеграфу" розповіла віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. За її словами, влада має намір боротися із затягуванням судових розглядів.

Чому повернення Лаври затягнулося

Державні стратегії передбачають повний перехід Лаври під контроль держави, розповіла Бережна. Але зробити це потрібно з дотриманням права на судовий розгляд: сторони продовжують сперечатися через договори оренди.

"Попри те, що ми політично розуміємо, як це має бути правильно, ми демократична держава, в якій є верховенство права, судові інститути, і суди мають закінчитися", — сказала міністерка.

Тетяна Бережна/Фото: Getty Images

Бережна додала, що сама прийде на одне з найближчих судових засідань як представниця Міністерства культури. Там вона відстоюватиме позицію відомства та заповідника.

Як міністерство має намір боротися із затягуванням судів

За словами Бережної, міністерство взялося за це питання стратегічно. Головне завдання, зазначила посадовиця, – не допустити процесуальних зловживань.

"Зараз, коли ми саме стратегічно взялися за це разом із міністерством, ми зробимо так, щоб не було процесуальних зловживань і затягування судового розгляду. І, відповідно, намагатимемося це завершити. Це можливо. Як юристка й адвокатка з 11-річним стажем, я думаю, що це цілком реально", – заявила Тетяна Бережна.

Тим часом 20 жовтня Північний апеляційний господарський суд у Києві переніс розгляд скарги УПЦ на 3 листопада. Наступне засідання призначено на 14:00. Церква оскаржує рішення на користь Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" у спорі щодо оренди Успенського собору та Трапезної церкви Верхньої лаври. Заповідник наполягає: після завершення договорів представники УПЦ не можуть залишатися там без нових домовленостей. Церква прагне зберегти богослужіння на попередніх умовах.

Раніше, 29 вересня, суд відхилив чергове клопотання УПЦ МП про відкладення розгляду справи. Адвокат заповідника Іван Попенко пояснював, що представники церкви посилалися на вступ у справу нових адвокатів і пропозицію монастиря продовжити договори. За словами Попенка, договори 1Б і 2Б діяли до 31 грудня 2022 року, а після цієї дати втратили чинність. Звернення іншої сторони він розцінив як спробу затягнути процес.

Що Бережна сказала про Почаївську лавру

"Це українська святиня. До речі, нещодавно наш президент ініціював закон про національні святині. Його вже розглядають у Верховній Раді. Відповідно, для національних святинь також передбачене певне правове регулювання, правовий механізм.

І ми очікуємо, що всі національні святині України будуть служити на благо української культури, історії, державності", – підсумувала Бережна.

Довідка: Почаївська лавра фактично контролюється УПЦ, проте Православна церква України (ПЦУ) створила у Почаєві (Тернопільська область) власну релігійну організацію (монастир) та претендує на святиню.