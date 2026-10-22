"Это все реально": министр культуры заявила о переломе в деле Киево-Печерской лавры

3 года в этом деле не могут поставить точку

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Полностью вернуть Киево-Печерскую лавру под контроль государства можно после завершения судебных споров с УПЦ (также известной как Украинская православная церковь "Московского патриархата", УПЦ МП; в самой организации связь с Москвой отрицают) по договорам аренды. Процесс затянулся, поскольку проходит с соблюдением права.

Об этом "Телеграфу" рассказала вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики, министр культуры Татьяна Бережная. По ее словам, власти намерены бороться с затягиванием судебных разбирательств.

Почему возвращение Лавры затянулось

Государственные стратегии предусматривают полный переход Лавры под контроль государства, рассказала Бережная. Но сделать это нужно с соблюдением права на судебное разбирательство: стороны продолжают спорить из-за договоров аренды.

"Несмотря на то что мы политически понимаем, как это должно быть правильно, мы демократическое государство, в котором есть верховенство права, судебные институты, и суды должны закончиться", – сказала министр.

Татьяна Бережная/Фото: Getty Images

Бережная добавила, что сама придет на одно из ближайших судебных заседаний как представитель Министерства культуры. Там она будет отстаивать позицию ведомства и заповедника.

Как министерство намерено бороться с затягиванием судов

По словам Бережной, министерство взялось за этот вопрос стратегически. Главная задача, отметила чиновница, – не допустить процессуальных злоупотреблений.

"Сейчас, когда мы как раз с министерством за это стратегически взялись, мы будем делать так, чтобы не было процессуальных злоупотреблений, не было этого судебного затягивания. И, соответственно, будем пытаться это завершить. Это возможно. Как юрист, адвокат с 11-летним стажем, я думаю, что это все реально", – заявила Татьяна Бережная.

Тем временем 20 октября Северный апелляционный хозяйственный суд в Киеве перенес рассмотрение жалобы УПЦ на 3 ноября. Следующее заседание назначено на 14:00. Церковь оспаривает решение в пользу Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в споре об аренде Успенского собора и Трапезной церкви Верхней лавры. Заповедник настаивает: после окончания договоров представители УПЦ не могут оставаться там без новых договоренностей. Церковь стремится сохранить богослужения на прежних условиях.

Ранее, 29 сентября, суд отклонил очередное ходатайство УПЦ МП об отложении рассмотрения дела. Адвокат заповедника Иван Попенко объяснял, что представители церкви ссылались на вступление в дело новых адвокатов и предложение монастыря продлить договоры. По словам Попенко, договоры 1Б и 2Б действовали до 31 декабря 2022 года и после этой даты прекратились. Обращения другой стороны он расценил как попытку затянуть процесс.

Что Бережная сказала о Почаевской лавре

"Это украинская святыня. Кстати, недавно наш президент инициировал закон о национальных святынях. Он уже рассматривается в Верховной Раде. Соответственно, для национальных святынь есть также определенное правовое регулирование, правовой механизм.

И мы ожидаем, что все национальные святыни Украины будут служить на благо украинской культуры, истории, государственности", – закончила Бережная.

Справка: Почаевская лавра фактически контролируется УПЦ, однако Православная церковь Украины (ПЦУ) создала в Почаеве (Тернопольская область) собственную религиозную организацию (монастырь) и претендует на святыню.