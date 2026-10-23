У Луганську окупантам вибивають зв’язок: яка мета таких ударів (відео)

Зв'язок на Луганщині вже вдруге за останні дні зазнав ударів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У ніч на п'ятницю, 23 жовтня, окупований Луганськ масовано атакували безпілотники. За попередніми даними, під удари потрапили об'єкти зв'язку.

Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+. Внаслідок атаки частина Луганська лишилася без зв'язку, також є повідомлення про перебої з електропостачанням.

У коментарях пишуть, що на атакованій вежі зв'язку окупанти використовували обладнання українського оператора "Київстар", яке було вкрадене після окупації міста у 2014 році. Росіяни інтегрували його в інфраструктуру місцевих окупаційних т.з. операторів зв'язку.

Навіщо завдають ударів по об’єктах зв’язку на окупованих територіях

"Телеграф" пояснює, яку мету мають такі удари. Розібратися в темі допоміг ШІ ChatGPT.

Удари по об’єктах зв’язку в окупованому Луганську можуть мати передусім військову мету: порушити управління російськими військами й послабити координацію підрозділів на фронті. Ідеться про мережу передавання інформації, від якої залежать бойові дії та забезпечення військ.

Якщо вивести з ладу вузли зв’язку, ретранслятори чи обладнання для передавання даних, штабам і підрозділам буде складніше обмінюватися даними. Перебої також затримують передавання інформації про постачання боєприпасів, переміщення техніки та потреби військових.

Ефект від таких атак у військовому плані залежить від масштабу пошкоджень, наявності резервних каналів зв’язку й тривалості перебоїв.

Окрім того, пошкодження центрів зв'язку впливає і на роботу адміністративних структур окупаційної влади, які користуються зв’язком на захопленій території.

Варто зазначити, що удари по зв'язку на окупованій Луганщині мають ознаки систематичності. У ніч на 21 жовтня дрони атакували будівлю оператора зв'язку "Лугаком" і Центр телекомунікаційних послуг в окупованому Луганську.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окупанти на Луганщині були під ударами 27 вересня. Тоді було багато вибухів, детонація та удар по складу.