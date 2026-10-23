В Луганске оккупантам выбивают связь: какая цель таких ударов (видео)

Связь на Луганщине уже второй раз за последние дни была под ударами

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В ночь на пятницу, 23 октября, оккупированный Луганск массированно атаковали беспилотники. По предварительным данным под удары попали объекты связи.

Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+. В результате атаки часть Луганска осталась без связи, также есть сообщения о перебоях с электроснабжением.

В комментариях пишут, что на атакованной башне связи оккупанты использовали оборудование украинского оператора "Киевстар", которое было украдено после оккупации города в 2014 году. Россияне интегрировали его в инфраструктуру местных оккупационных т.н. операторов связи.

Зачем наносят удары по объектам связи на оккупированных территориях

"Телеграф" объясняет, какую цель преследуют такие удары. Разобраться в теме помог ИИ ChatGPT.

Удары по объектам связи в оккупированном Луганске могут иметь прежде всего военную цель: нарушить управление российскими войсками и ослабить координацию подразделений на фронте. Речь идет о сети передачи информации, от которой зависят боевые действия и обеспечение войск.

Если вывести из строя узлы связи, ретрансляторы или оборудование для передачи данных, штабам и подразделениям будет сложнее обмениваться данными. Перебои также задерживают передачу информации о поставках боеприпасов, перемещении техники и потребностях военных.

Эффект от таких атак в военном плане зависит от масштаба повреждений, резервных каналов связи и продолжительности перебоев.

Кроме того, повреждение центров связи влияет и на работу административных структур оккупационных властей, которые пользуются связью на захваченной территории.

Следует отметить, что удары по связи на оккупированной Луганщине имеют признаки систематичности. В ночь на 21 октября дроны атаковали здание оператора связи "Лугаком" и Центр телекоммуникационных услуг в оккупированном Луганске.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что оккупанты в Луганской области были под ударами 27 сентября. Тогда было много взрывов, детонации и удар по складу.