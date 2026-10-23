Замовники готові платити, але є проблема: Україна ризикує втратити контракти на озброєння

Закордонні партнери вже вийшли на фінальну стадію переговорів

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Українські виробники озброєння готові підписати експортні контракти на десятки мільйонів доларів. Але через невирішені питання щодо відкриття експорту країна ризикує втратити іноземних замовників. Якщо до кінця 2026 року не узгодити умови постачання та не укласти угоди, повернення до переговорів і відновлення позицій на втрачених ринках може тривати від шести місяців до року.

Про це заявив заступник голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Висоцький на експортному форумі "Економічної правди".

За його словами, після повідомлень про можливе відкриття експорту озброєння іноземні партнери активніше почали вести переговори з українськими виробниками. Деякі домовленості вже на завершальній стадії. Якщо держава дозволить постачання, окремі контракти можна підписати буквально за три дні.

Однак іноземні замовники не готові чекати невизначено довго. Якщо до кінця року контракти не підпишуть, а постачання не розпочнуться, Україна може втратити потенційних покупців і можливість вийти на міжнародні ринки.

Іноземні партнери активніше почали вести переговори з українськими виробниками, - Сергій Висоцький

Чому українська зброя може виявитися неконкурентоспроможною

Однією з головних перешкод для експорту Сергій Висоцький назвав адміністративний збір у розмірі 20% і порядок його сплати.

За оцінкою представника NAUDI, додаткове навантаження у 20% від вартості продукції може зробити українське озброєння неконкурентоспроможним на міжнародному ринку. Тоді держава не отримає очікуваних надходжень до бюджету: виробники не зможуть продати свою продукцію.

Висоцький наголосив, що умови експорту потрібно визначати з урахуванням особливостей різних категорій озброєння. Зокрема, він запропонував застосовувати різні підходи до конвенційної, тобто традиційної, зброї та високотехнологічної продукції, зокрема безпілотних систем.

Українські розробники унікальних технологій можуть продавати свою продукцію дорожче завдяки її особливим характеристикам і конкурентним перевагам. Виробникам традиційного озброєння доводиться конкурувати з іноземними компаніями, які випускають аналогічну продукцію.

За таких умов додатковий збір у розмірі 20% може призвести до втрати контрактів: іноземні покупці оберуть доступніші пропозиції інших постачальників.

Міноборони та РНБО вже підготували пропозиції

За словами Сергія Висоцького, Міністерство оборони України та Рада національної безпеки і оборони (РНБО) вже розробили пропозиції щодо відкриття експорту озброєння.

Тепер виробники очікують, що на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача врахують їхні економічні розрахунки та переглянуть умови сплати адміністративного збору.

Сергій Висоцький каже, що Міноборони України та РНБО вже розробили пропозиції щодо відкриття експорту озброєння

Представники оборонної промисловості розраховують на механізм, який дасть змогу українським підприємствам продавати зброю за кордон, зберігати конкурентоспроможність і укладати контракти з іноземними партнерами.

Держава при цьому зможе отримувати доходи від експортних операцій. За оцінкою Висоцького, без перегляду чинних умов Україна ризикує втратити вже підготовлені угоди на десятки мільйонів доларів. Щоб повернути втрачені можливості на міжнародних ринках, знадобиться ще кілька місяців переговорів.

Як повідомляв "Телеграф", виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров назвав надмірний державний контроль однією з головних внутрішніх перешкод для українського ринку озброєння, зокрема для експорту. Він говорив про бюрократичні бар’єри. Додаткові перевірки гальмують розвиток галузі, заважають залучати кошти та змушують бізнес місяцями працювати з недосконалими нормативними рішеннями. Бюрократія затягує оформлення угод, а непрозорі правила можуть позбавити українські підприємства іноземного фінансування, яке допомогло б розвивати оборонні технології.