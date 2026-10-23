Заказчики готовы платить, но есть проблема: Украина рискует упустить оружейные контракты

Зарубежные партнеры уже вышли на финальную стадию переговоров

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Украинские производители вооружений готовы подписать экспортные контракты на десятки миллионов долларов. Но из-за нерешенных вопросов с открытием экспорта страна рискует потерять иностранных заказчиков. Если до конца 2026 года не согласовать условия поставок и не заключить сделки, возвращение к переговорам и восстановление позиций на утраченных рынках может занять от шести месяцев до года.

Об этом заявил заместитель главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Высоцкий на экспортном форуме "Экономической правды".

По его словам, после сообщений о возможном открытии экспорта вооружений иностранные партнеры активнее стали вести переговоры с украинскими производителями. Некоторые договоренности уже на завершающей стадии. Если государство разрешит поставки, отдельные контракты можно подписать буквально за три дня.

Однако зарубежные заказчики не готовы ждать неопределенно долго. Если до конца года контракты не подпишут, а поставки не начнутся, Украина может потерять потенциальных покупателей и возможность выйти на международные рынки.

Иностранные партнеры стали активнее вести переговоры с украинскими производителями, - Сергей Высоцкий

Почему украинское оружие может оказаться неконкурентоспособным

Одним из главных препятствий для экспорта Сергей Высоцкий назвал административный сбор в размере 20% и порядок его уплаты.

По оценке представителя NAUDI, дополнительная нагрузка в 20% от стоимости продукции может сделать украинское вооружение неконкурентоспособным на международном рынке. Тогда государство не получит ожидаемых поступлений в бюджет: производители не смогут продать свою продукцию.

Высоцкий подчеркнул, что условия экспорта нужно определять с учетом особенностей разных категорий вооружений. В частности, он предложил применять разные подходы к конвенционному, то есть традиционному, оружию и высокотехнологичной продукции, в том числе беспилотным системам.

Украинские разработчики уникальных технологий могут продавать свою продукцию дороже благодаря ее особым характеристикам и конкурентным преимуществам. Производителям традиционного вооружения приходится конкурировать с зарубежными компаниями, выпускающими аналогичную продукцию.

При таких условиях дополнительный сбор в размере 20% может привести к потере контрактов: иностранные покупатели выберут более доступные предложения других поставщиков.

Минобороны и СНБО уже подготовили предложения

По словам Сергея Высоцкого, Министерство обороны Украины и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) уже разработали предложения по открытию экспорта вооружений.

Теперь производители ждут, что на заседании Ставки Верховного главнокомандующего учтут их экономические расчеты и пересмотрят условия уплаты административного сбора.

Сергей Высоцкий говорит, что Минобороны Украины и СНБО уже разработали предложения по открытию экспорта вооружения

Представители оборонной промышленности рассчитывают на механизм, который позволит украинским предприятиям продавать оружие за рубежом, сохранять конкурентоспособность и заключать контракты с иностранными партнерами.

Государство при этом сможет получать доходы от экспортных операций. По оценке Высоцкого, без пересмотра действующих условий Украина рискует упустить уже подготовленные сделки на десятки миллионов долларов. Чтобы вернуть утраченные возможности на международных рынках, потребуется еще несколько месяцев переговоров.

Как сообщал "Телеграф", исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров назвал чрезмерный государственный контроль одним из главных внутренних препятствий для украинского рынка вооружений, в том числе для экспорта. Он говорил о бюрократических барьерах. Дополнительные проверки тормозят развитие отрасли, мешают привлекать средства и вынуждают бизнес месяцами работать с несовершенными нормативными решениями. Бюрократия затягивает оформление сделок, а непрозрачные правила могут лишить украинские предприятия иностранного финансирования, которое помогло бы развивать оборонные технологии.