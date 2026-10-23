Мільйони за паливо з камінням: хто стоїть за скандальними поставками вугілля

Створили цілий картель і обкрадали лікарні та інтернати

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П’ять компаній заробляли на постачанні неякісного вугілля до лікарень, шкіл, дитячих інтернатів та виправних установ. На торгах вони виступали як конкуренти, хоча мали кадрові зв’язки. А замість якісного палива бюджетні заклади, за версією слідства, отримували суміш вугільного пилу, породи, каміння та землі.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Земля замість вугілля для лікарень і дитячих інтернатів: як ділки отримують мільйони з бюджету".

Які компанії опинилися в центрі скандалу

У рішенні Антимонопольного комітету України № 682-р, ухваленому на початку вересня, фігурують ТОВ "Енерго Восток Антрацит", ТОВ "Західмаркет", ПП "Нафтоагросервіс", ТОВ "Ресурси Батьківщини" та ТОВ "Промтопресурс". АМКУ встановив змову під час закупівель кам’яного вугілля та паливних пелетів для бюджетних установ.

За висновками комітету, компанії спотворили результати 15 тендерів із загальною очікуваною вартістю понад 91 млн грн. За порушення на них наклали штрафи сукупно більш як на 4,2 млн грн. Також вони втратили можливість брати участь у державних закупівлях на три роки.

Центральною компанією у ймовірній схемі є "Енерго Восток Антрацит". Підприємство зареєстрували у 2016 році зі статутним капіталом лише 5 тис. грн. Його юридична адреса — у Києві, на вулиці Лариси Руденко, 6а. Водночас у документах до контрактів на Prozorro за 2023–2025 роки фірма вказувала матеріально-технічну базу в селі Багатир Волноваського району на Донеччині.

Засновником підприємства у реєстрах зазначений Юрій Сливинський, директоркою — Евеліна Сливинська. Водночас історичні та фінансові зв’язки компанії ведуть до Руслана Брагіна й Олександра Сосюри. Саме їх слідство вважає ймовірними керівниками організованої групи.

Учасники "вугільного синдикату". Інфографіка: Створено ШІ

Що пов’язує учасників торгів

Кадрові перетини між нібито незалежними постачальниками простежуються у реєстрах. Зокрема, керівник "Західмаркету" Сергій Глухов раніше очолював "Енерго Восток Антрацит".

Ще тісніший зв’язок мають "Ресурси Батьківщини" та "Промтопресурс": керівницею обох компаній значиться одна людина — Вероніка Стайловська. Разом із "Нафтоагросервісом" ці підприємства фігурують серед учасників змови, встановленої АМКУ.

За версією слідства, пов’язані фірми створювали видимість конкуренції, забезпечуючи потрібний результат закупівель. Водночас висновки АМКУ щодо узгоджених дій на тендерах і кримінальне розслідування можливого привласнення коштів — окремі провадження.

Як заробляли на неякісному паливі

ТОВ "Енерго Восток Антрацит" позиціювалося як національний виробник із сертифікатом якості. Однак, за даними слідства, власних шахт підприємство не мало, а сертифікацію проходив окремий якісний зразок, який не відображав складу фактичних поставок.

Заробіток забезпечувала підміна палива: замість передбаченого договорами висококалорійного вугілля установам постачали значно дешевшу суміш. За версією правоохоронців, вугілля з копанок змішували із землею та камінням для збільшення ваги. Бюджет натомість оплачував поставки як якісне паливо.

Така суміш не лише погано горіла, а й могла пошкодити обладнання котелень. Отже, лікарні, інтернати та інші установи ризикували залишитися без належного опалення, попри витрачені державою кошти.

Обставини можливого привласнення бюджетних грошей розслідує Головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора. Провадження № 12020210000000481 стосується ймовірного заволодіння майном в особливо великих розмірах та зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, "вугільний синдикат" привозив неякісне паливо й до виправних колоній.