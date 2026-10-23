Миллионы за топливо с камнями: кто стоит за скандальными поставками угля

Создали целый картель и обворовывали больницы и интернаты

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Пять компаний зарабатывали на поставках некачественного угля в больницы, школы, детские интернаты и исправительные учреждения. На торгах они выступали как конкуренты, хотя имели кадровые связи. А вместо качественного топлива бюджетные учреждения, по версии следствия, получали смесь угольной пыли, породы, камней и земли.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Земля вместо угля для больниц и детских интернатов: как дельцы получают миллионы из бюджета".

Какие компании оказались в центре скандала

В решении Антимонопольного комитета Украины № 682-р, принятом в начале сентября, фигурируют ООО "Энерго Восток Антрацит", ООО "Захидмаркет", ЧП "Нефтеагросервис", ООО "Ресурсы Батькивщины" и ООО "Промтопрессурс". АМКУ установил сговор при закупках каменного угля и топливных пеллет для бюджетных учреждений.

По выводам комитета, компании исказили результаты 15 тендеров с общей ожидаемой стоимостью более 91 млн. грн. За нарушение на них наложили штрафы совокупно более чем на 4,2 млн. грн. Также они лишились возможности участвовать в государственных закупках на три года.

Центральной компанией в вероятной схеме является "Энерго Восток Антрацит". Предприятие зарегистрировали в 2016 году с уставным капиталом всего 5 тыс. грн. Его юридический адрес – в Киеве, на улице Ларисы Руденко, 6а. В то же время в документах к контрактам на Prozorro за 2023-2025 годы фирма указывала материально-техническую базу в селе Богатырь Волновахского района Донецкой области.

Учредителем предприятия в реестрах указан Юрий Сливинский, директором — Эвелина Сливинская. В то же время, исторические и финансовые связи компании ведут к Руслану Брагину и Александру Сосюре. Именно их следствие считает вероятными руководителями организованной группы.

Участники "угольного синдиката". Инфографика: Создано ИИ

Что связывает участников торгов

Кадровые пересечения между якобы независимыми поставщиками прослеживаются в реестрах. В частности, руководитель "Захидмаркета" Сергей Глухов ранее возглавлял "Энерго Восток Антрацит".

Еще более тесную связь имеют "Ресурсы Батькивщины" и "Промтопрессурс": руководителем обеих компаний числится один человек — Вероника Стайловская. Вместе с "Нефтеагросервисом" эти предприятия фигурируют среди участников сговора, установленного АМКУ.

По версии следствия, связанные компании создавали видимость конкуренции, обеспечивая нужный итог закупок. В то же время, выводы АМКУ относительно согласованных действий на тендерах и уголовное расследование возможного присвоения средств — отдельные производства.

Как зарабатывали на некачественном топливе

ООО "Энерго Восток Антрацит" позиционировалось как национальный производитель с сертификатом качества. Однако, по данным следствия, собственных шахт предприятие не имело, а сертификацию проходил отдельный качественный образец, не отражавший состав фактических поставок.

Заработок обеспечивала подмена топлива: вместо предусмотренного договорами высококалорийного угля учреждениям поставляли гораздо более дешевую смесь. По версии правоохранителей, уголь из копанок смешивали с землей и камнями для увеличения веса. Бюджет оплачивал поставки как качественное топливо.

Такая смесь не только плохо горела, но могла повредить оборудование котельных. Следовательно, больницы, интернаты и другие учреждения рисковали остаться без должного отопления, несмотря на израсходованные государством средства.

Обстоятельства возможного присвоения бюджетных денег расследует Главное следственное управление Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора. Производство № 12020210000000481 касается вероятного завладения имуществом в особо крупных размерах и злоупотребления служебным положением.

Напомним, "угольный синдикат" привозил некачественное топливо и в исправительные колонии.