В Криму блекаут після атаки. Як удар по "Тамані" ускладнює життя окупантам

Після попереднього удару по "Тамані" Крим також лишився без світла

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На території окупованого Криму в результаті атаки стався блекаут. За попередніми даними, у Краснодарському краї Росії ураження ПС 500/220 кВ "Тамань" (45.18691, 37.20751).

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+. Підстанція "Тамань" напругою 500 кВ є одним із ключових об'єктів енергомосту, що забезпечує постачання електроенергії до тимчасово окупованого Криму.

"Весь окупований Крим у тотальному блекауті. NetBlocks також фіксує майже нульовий інтернет-трафік із півострова".

Окупаційна влада Криму заявила, що світла нема через те, що "сталася аварія на енергомережах за межами Криму". Це підтверджує версію, що удар припав на "Тамань". Підстанцію вже було атаковано 20 серпня, тоді теж увесь Крим залишився без світла.

Також повідомляється, що перебої зі світлом виникли у російському місті Ростов. Перед цим у місті було чути вибух.

Які військові цілі може мати атака на "Тамань"

"Телеграф" розбирався, яка мета ударів по підстанції "Тамань". Розкрити тему допоміг ШІ ChatGPT.

Якщо ураження підстанції "Тамань" у Краснодарському краї РФ і масштабне знеструмлення Криму підтвердяться, метою атаки могло бути послаблення енергозабезпечення російського угруповання на окупованому півострові. Імовірно, йшлося про те, щоб ускладнити військову логістику, порушити роботу об’єктів, залежних від електромережі, та змусити Росію спрямувати ресурси на ремонт і захист енергосистеми.

Електроенергія потрібна залізничній інфраструктурі, системам зв’язку, складам і ремонтним підприємствам. Тривалі перебої ускладнюють постачання й обслуговування військ, тиснучи на різні ланки забезпечення російського угруповання. Важливість енергетичної інфраструктури для військової логістики пояснюється залежністю цих об’єктів від стабільного живлення.

Атака могла також мати на меті порушити роботу командних пунктів, телекомунікаційних вузлів, радіолокаційних систем та інших військових об’єктів. Наслідки для них залежать від того, чи підключені вони до пошкодженої мережі та чи мають достатнє резервне живлення.

Щоб відновити пошкоджену інфраструктуру, потрібні ремонтні бригади, обладнання та резервні джерела живлення. Росії доводиться спрямовувати ці ресурси на подолання наслідків ударів, а не використовувати їх на інших напрямках. Одна з цілей такого тиску – збільшити витрати на утримання окупованого півострова й забезпечення розташованих там військ.

Масштабні перебої мають і психологічний та політичний ефект: вони показують, наскільки вразлива інфраструктура, від якої залежить функціонування окупованого Криму. Найбільший ефект досягається повторними ураженнями: ремонт і перемикання на резервні джерела за таких умов не дають швидко повернути стабільне живлення.

Однак навіть масштабне знеструмлення саме по собі не паралізує російську військову систему в Криму. Військові об’єкти можуть мати генератори, резервні лінії живлення та автономний зв’язок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 18 жовтня дрони масовано атакували Пітер та Москву. Були пожежі, збої у "ВКонтакті" та відключення світла.