В "АТБ" діють суворі стандарти щодо працівників: що точно заборонено

Прописана навіть довжина нігтів

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В "АТБ" існують суворі вимоги щодо зовнішнього вигляду працівників. Жінки, що працюють у мережі, мають дотримуватися правил щодо одягу, манікюру та макіяжу.

Про це розповіли представники "АТБ". За їхніми словами, в мережі діють вимоги стосовно дрескоду, а також існує розпорядження, де чітко вказано стандарти зовнішнього вигляду працівників магазинів.

"Основне — працівники мають носити фірмовий одяг, мати чистий та охайний зовнішній вигляд, стриманий макіяж та колір нігтів. Але ж усі ми люди, і смаки в усіх різні!", — зазначили у мережі.

Водночас згідно з правилами мережі, у працівниць мають бути доглянуті чисті руки з акуратним манікюром. Лак допускається лише неяскравий, а довжина нігтів не більше 3 мм.

Волосся має бути акуратно вкладене. Макіяж — лише легкий та непомітний.

Заборони стосовно зовнішнього вигляду працівників "АТБ"

Є кілька "табу" для співробітників мережі. Їм заборонені:

спортивний одяг, майка, шорти;

спортивне та пляжне взуття, сандалі;

наявність головного убору в приміщенні;

яскравий вечірній макіяж;

довгі нігті з яскравим помітним лаком і малюнком;

прозорий або відкритий одяг (блузки та сукні на бретельках, без рукавів, топи, глибоко декольтований одяг, короткі спідниці та сукні, довжиною вище 5 см від середини коліна, спідниці та сукні з високими розрізами).

Раніше "Телеграф" розповідав, які вимоги до працівників-чоловіків є в "АТБ". Їм заборонено носити бороду та користуватись парфумами з різким запахом.