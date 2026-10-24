В "АТБ" діють суворі стандарти щодо працівників: що точно заборонено
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Прописана навіть довжина нігтів
В "АТБ" існують суворі вимоги щодо зовнішнього вигляду працівників. Жінки, що працюють у мережі, мають дотримуватися правил щодо одягу, манікюру та макіяжу.
Про це розповіли представники "АТБ". За їхніми словами, в мережі діють вимоги стосовно дрескоду, а також існує розпорядження, де чітко вказано стандарти зовнішнього вигляду працівників магазинів.
"Основне — працівники мають носити фірмовий одяг, мати чистий та охайний зовнішній вигляд, стриманий макіяж та колір нігтів. Але ж усі ми люди, і смаки в усіх різні!", — зазначили у мережі.
Водночас згідно з правилами мережі, у працівниць мають бути доглянуті чисті руки з акуратним манікюром. Лак допускається лише неяскравий, а довжина нігтів не більше 3 мм.
Волосся має бути акуратно вкладене. Макіяж — лише легкий та непомітний.
Заборони стосовно зовнішнього вигляду працівників "АТБ"
Є кілька "табу" для співробітників мережі. Їм заборонені:
- спортивний одяг, майка, шорти;
- спортивне та пляжне взуття, сандалі;
- наявність головного убору в приміщенні;
- яскравий вечірній макіяж;
- довгі нігті з яскравим помітним лаком і малюнком;
- прозорий або відкритий одяг (блузки та сукні на бретельках, без рукавів, топи, глибоко декольтований одяг, короткі спідниці та сукні, довжиною вище 5 см від середини коліна, спідниці та сукні з високими розрізами).
Раніше "Телеграф" розповідав, які вимоги до працівників-чоловіків є в "АТБ". Їм заборонено носити бороду та користуватись парфумами з різким запахом.