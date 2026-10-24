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Дивна гримаса Трампа перед американцями потрапила на відео

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Зовнішність Дональда Трампа на виступі привернула увагу глядачів Новина оновлена 24 жовтня 2026, 14:26
Зовнішність Дональда Трампа на виступі привернула увагу глядачів. Фото Getty Images/ШІ "Телеграф"

Незвична міміка президента США спантеличила інтернет

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Президент США Дональд Трамп привернув увагу глядачів незвичним виразом обличчя та блискучою шкірою. Це сталося під час його виступу на мітингу в Су-Сіті, штат Айова.

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Фрагмент виступу поширився в соцмережах. Користувачі порівняли зовнішність політика з "жирною індичкою". Про це пише Irish Star.

Який момент потрапив на відео

Трамп виступав на підтримку кандидатів від Республіканської партії, серед них – членкиня Палати представників Ешлі Гінсон, яка балотується до Сенату. Однак частина глядачів стежила за зовнішністю президента: увагу привернули відтінок його обличчя, помітний блиск шкіри та міміка.

Американський журналіст Аарон Рупар опублікував уривок виступу на платформі X і додав короткий підпис: "Трамп робить дивне обличчя".

Трамп
Трамп

У коментарях користувачі соцмережі також запитували, чому шкіра президента така блискуча. Один із них порівняв обличчя Трампа з індичкою, яку щойно дістали з духовки.

"Його обличчя – як жирна індичка, яку дістали з духовки. Шкіра, рясно змащена… вершковим маслом", – написав один із коментаторів.

індичка

Раніше користувачі обговорювали синці на руках президента США та його плутані виступи. Також увагу привернула впізнавана зачіска Трампа.

Теги:
#Міміка #Дональд Трамп #Меми