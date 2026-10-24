Дивна гримаса Трампа перед американцями потрапила на відео
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Незвична міміка президента США спантеличила інтернет
Президент США Дональд Трамп привернув увагу глядачів незвичним виразом обличчя та блискучою шкірою. Це сталося під час його виступу на мітингу в Су-Сіті, штат Айова.
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Фрагмент виступу поширився в соцмережах. Користувачі порівняли зовнішність політика з "жирною індичкою". Про це пише Irish Star.
Який момент потрапив на відео
Трамп виступав на підтримку кандидатів від Республіканської партії, серед них – членкиня Палати представників Ешлі Гінсон, яка балотується до Сенату. Однак частина глядачів стежила за зовнішністю президента: увагу привернули відтінок його обличчя, помітний блиск шкіри та міміка.
Американський журналіст Аарон Рупар опублікував уривок виступу на платформі X і додав короткий підпис: "Трамп робить дивне обличчя".
Trump makes a bizarre face https://t.co/4re18XcHQx— Aaron Rupar (@atrupar) October 23, 2026
У коментарях користувачі соцмережі також запитували, чому шкіра президента така блискуча. Один із них порівняв обличчя Трампа з індичкою, яку щойно дістали з духовки.
"Його обличчя – як жирна індичка, яку дістали з духовки. Шкіра, рясно змащена… вершковим маслом", – написав один із коментаторів.
Раніше користувачі обговорювали синці на руках президента США та його плутані виступи. Також увагу привернула впізнавана зачіска Трампа.