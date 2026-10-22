"Дональд Брежнєв" і Меланія у шапці з зіркою: відео з Трампом на Красній площі стало вірусним

Ймовірно, таке порівняння може навіть лестити Трампу

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Президент США Дональд Трамп стає об'єктом для насмішок через своє прагнення зблизитись з Росією, попри нерозуміння всього цивілізованого світу. Цього разу його прирівняли до Генерального секретаря КПРС Леоніда Брежнєва.

Відповідне відео оприлюднив користувач під ніком corrini в соціальній мережі Х. Він з іронією відзначив схожість нинішнього президента США з очільником СРСР.

На кадрах, створених за допомогою ШІ, показаний Дональд Трамп у білому мундирі, який "приймає" парад на Червоній площі в Москві. Він виступає перед військами у стилі Леоніда Брежнєва в оточенні членів його адміністрації, а поруч з ним сидить його дружина Меланія в радянській військовій формі та хутряній шапці з червоною зіркою.

Penso di non farcela, vi prego. (Il cameo di Vance mi ha ucciso) 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/omADAnOK83 — Corrini 🇪🇺🇺🇦 (@corrini) October 21, 2026

Як відреагували в мережі?

Користувачі із захватом коментують це відео, зазначаючи, що це уже смішно. Дехто навіть ділиться власними фотожабами та жартами з цього приводу.

"Дональд Брежнєв";

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

"Той факт, що весь світ впізнає цих блазнів і ми всі можемо з них посміятися — це… безцінно";

"Брежнєв — найкращі брови в політиці, а можливо, й у новітній історії";

"Боже, це ж так смішно!" — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Трамп вже не вперше стає об'єктом жартів

Як повідомляв "Телеграф", президент США Дональд Трамп потрапив під хвилю жартів через футболку для гольфу, на якій вишиті його ім’я та нинішня посада. В соцмережах почали з'ясовувати, навіщо такий напис був зроблений. Дехто побачив в цьому марнославство глави Білого дому, а інші жартували, що це нагадування для самого Трампа через його погану пам'ять. Коментатори припускали, що персоналізований одяг потрібен Трампу, аби не забути, як його звати.

Дональд Трамп в іменній формі для гольфу

Раніше "Телеграф" розповідав, що Дональд Трамп зганьбився біля Білого дому, коли активно махав рукою порожнечі.