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Груба, криниця та підвал замість висотки: як киянка з дитиною переїхала в село на зиму (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Будинок має автономне водопостачання та опалення
Будинок має автономне водопостачання та опалення. Фото Колаж "Телеграф"

За словами жінки, там її дитина спить спокійно

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Киянка з маленькою донькою на зиму переїхала з Києва на Черкащину. Вона придбала приватний будинок, де вони з донькою житимуть разом з батьками жінки, евакуйованими з Донеччини.

Про те, як родина готується до зими, розповідає "Суспільне". Будинок купили наприкінці серпня за 6 тисяч доларів (близько 270 тисяч гривень). В ньому є дві груби, газове опалення та власна криниця.

"Від киянок до селянок", — жартує Оксана Зінковська-Боярська.

Оксана Зінковська-Боярська з донькою переїхала з Києва на Черкащину на зиму
Оксана Зінковська-Боярська з донькою переїхала з Києва на Черкащину на зиму. Фото: скріншот відео
Оксана Зінковська-Боярська з донькою переїхала з Києва на Черкащину на зиму
На ділянці є господарські споруди. Фото: скріншот відео
Оксана Зінковська-Боярська з донькою переїхала з Києва на Черкащину на зиму
На подвір'ї - власна криниця. Фото: скріншот відео

Будинок потребує вкладень — як фізичними силами, так і фінансами, каже вона. Жінка з донькою у Києві живуть на лівому березі на високому поверсі. Через постійні обстріли столиці життя там непросте. Тому Оксана вирішила придбати будинок у Черкаській області для себе з донькою та своїх батьків.

"Основна причина купівлі цього будинку, це був порятунок моїх батьків з Донеччини. А друга — це порятунок для моєї родини, родини мого чоловіка від невідомості Києва. Опалення невідомого там, чи буде, чи не буде", — каже вона.

Киянка з донькою переїхала з Києва на Черкащину на зиму
У будинку дві груби. Фото: скріншот відео
Киянка з донькою переїхала з Києва на Черкащину на зиму
Пічка може опалювати будинок. Фото: скріншот відео

На випадок відключень електроенергії, як альтернатива холодильнику, у хаті є підвал. Є різні дровники, літня кухня, курник.

"Я маю бути впевнена, що моя дитина буде в теплі, нагодована, і що в неї над головою не вибухатиме", — пояснює киянка свій крок.

За її словами, вона шукала тихі села, де немає обстрілів. З пошуком будинку допомогли друзі, які також живуть на Черкащині.

"Ця частина Черкащини безпечна. Основне — безпека і доступність до Києва", — каже Оксана.

Киянка з донькою переїхала з Києва на Черкащину на зиму
У дім вже завели воду. Фото: скріншот відео

Батьки живуть у цій хаті понад місяць, а вони з донькою переїхали близько тижня тому, коли росіяни активізували удари по столиці. Донька почала боятися обстрілів, не було змоги вийти з нею погуляти.

Родина встановила насос на криницю, завела воду у будинок. Дім газифікований та відносно теплий. У планах — установка бойлеру, унітазу, облаштування ванної кімнати.

Киянка з донькою переїхала з Києва на Черкащину на зиму
Будинок можна опалювати дровами. Фото: скріншот відео

Киянка проводить інтернет, бо має плани під час зимівлі працювати віддалено. На випадок блекаутів планують перевезти з Києва обладнання, яке дає змогу альтернативного освітлення та запуску води.

"Село розвинене. Тут є ФАП (фельдшерсько-акушерський пункт, — ред.), аптечний пункт, є магазини, є "Нова пошта", є "Укрпошта", господарські магазини. В 10 км від нас є місто", — розповіла Оксана.

За її словами, коли дозволить ситуація, вона планує повернутися у Київ. Там живе чоловік, там народилася дитина.

"Це для мене — виняткова тимчасова історія. Але я себе піймала на думці, що попри всі труднощі, які зараз виникають, воно того вартувало, бо ми тиждень спимо всю ніч. Тут в мене дитина спить спокійно", — поділилася киянка.

Раніше "Телеграф" розповідав про переїзд з Києва до Тернополя на зиму. Скільки коштує оренда, чи є робота та що з безпекою.

Теги:
#Київ #Черкаська область #Переїзд