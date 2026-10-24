Від 190 грн: у якого оператора найкращий тариф на мобільний зв'язок для пенсіонерів

Пропозиції для пенсіонерів мають певні умови

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На тлі здорожчання тарифів мобільних операторів українці шукають прийнятні та не надто дорогі варіанти підключень. Так, компанія Vodafone пропонує абонентам тариф з фіксованою платою у 200 гривень на місяць.

Але підключити його зможуть не всі охочі, адже оператор встановив для абонентів вікові обмеження і додаткові умови. Про це повідомляться на сайті компанії.

Кому доступний найдешевший тариф Vodafone

Головна перевага тарифної пропозиції "Повага" – можливість зафіксувати вартість мобільного зв'язку на 12 місяців. Абонентська плата становить 200 гривень на місяць і не змінюватиметься протягом року після підключення.

Акційною пропозицією підключення до цього тарифу можна скористатись до 31 жовтня 2026 року. Тариф оформлюється на контрактній основі в межах Flexx GO. Також підключитись до Vodafone можна зі своїм номером завдяки послузі перенесення мобільного номера (MNP). Долучитись до акції можна за наступних умов:

людині має виповнитися 55 років;

необхідно подати заявку на перенесення номера до Vodafone;

необхідно укласти контракт і поповнити рахунок на 200 гривень;

пропозиція доступна лише один раз.

Після виконання цих умов тариф активується автоматично. Під час оформлення оператор перевіря, чи відповідає абонент віковим вимогам.

Тариф "Повага" від Vodafone

Які ще є тарифи для пенсіонерів в інших операторів

Українські мобільні оператори Kyivstar і Lifecell також мають спеціальні тарифи для громадян пенсійного віку. Вони мають відмінності у ціні, опціях в пакетах та вимогами до абонентів для підключення.

Kyivstar

Для людей віком від 60 років та осіб з інвалідністю у Kyivstar пропонують тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Підключити його можна в магазині оператора після пред'явлення необхідних документів або за допомогою "Дії".

Абонентська плата склада 220 гривень на місяць. За ці гроші абоненти отримуватимуть:

10 ГБ мобільного інтернету, з яких 8 ГБ доступні в роумінгу;

безлімітні дзвінки в мережі Київстар;

100 хвилин для дзвінків по Україні;

100 SMS;

доступ до "Київстар ТБ Легкий";

домашній інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с.

Тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" від Kyivstar

Lifecell

У lifecell абонентам віком від 55 років доступний тариф "Турбота". Його вартість складає за 190 гривень на місяць.

Окремою перевагою тарифу його фіксована вартість. Ціна послуг не змінюватиметься до 31 грудня 2027 року, навіть якщо оператор переглядатиме вартість інших тарифів. До тарифу включено:

20 ГБ мобільного інтернету;

безлімітні дзвінки в мережі lifecell

1000 хвилин для розмов по Україні;

безлімітний доступ до низки застосунків, зокрема YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger та X.

Тариф "Турбота" від Lifecell

Раніше "Телеграф" розповідав, чому українці масово відмовляються від "Київстар" та куди найчастіше йдуть його абоненти.