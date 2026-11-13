Высокие зарплаты, гарантированное финансирование и никакая мотивация работать: Саакян раскритиковал эффективность НАБУ и САП

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Политолог Олег Саакян в эфире "Апостроф TV" подверг критике результативность антикоррупционных органов, которые годами имели высокие зарплаты, социальные гарантии, защищенное финансирование и мощную международную поддержку.

"Вы зарплаты видели там людей? Вы соцпакет видели? С такой поддержкой НАБУ и САП […] должны были показывать результаты значительно раньше. Ибо какая мотивация? Сидишь себе, жиром заплываешь, извиняюсь, потому что все хорошо. Денег много, деньги зарезервированы и защищены, финансирование никто не отнимет. А если вдруг кто-то захочет забрать, то из посольства звонят по телефону и сделают ой как больно тем, кто захочет это забрать", — считает Саакян.