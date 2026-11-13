В Украине создали противобаллистические панели. От чего защищают и сколько стоят (фото и видео)

Система рассчитана на квартиры, офисы, больницы и другие помещения с остеклением

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Украинские разработчики создали противоосколочные баллистические панели в форме шторы. Они защищают помещения, где технически невозможно установить наружные защитные роллеты.

Как устроены панели

Систему официально представили 5 ноября 2026 года на Украинском инвестиционно-строительном конгрессе. Как сообщили разработчики агентству "Интерфакс-Украина", конструкция Bronel состоит из бронепанели в чехле из негорючей ткани, которую устанавливают на стандартный карниз перед окном или стеклянными дверями.

Защитную панель Bronel можно разместить между окном и декоративной шторой

От чего защищает Bronel

По данным разработчиков, панели прошли испытания по стандарту НАТО STANAG 2920 в Национальном университете обороны Украины и получили соответствующие сертификаты Минобороны. Конструкция способна останавливать осколки стекла, бетона и металла на скорости до 479 м/с.

Разработчики заявляют о защите от осколков стекла, бетона и металла

"Мы не создаем иллюзий относительно замены полноценных укрытий, но даем возможность сохранить пространство и жизнь в уязвимый момент", – подчеркнул руководитель направления развития бизнеса проекта Bronel Артем Гензель.

Сколько стоят панели

Есть возможность выбрать один из двух видов панелей: BRONEL BASIC – 770 евро (около 38 815 грн) за панель, BRONEL TEXTILE – 970 евро (48 900 за панель). Для BASIC используют высокопрочную износостойкую ткань Oxford, устойчивую к влажной уборке и дезинфекции. Для TEXTILE предлагают премиальные текстильные фактуры с индивидуальным подбором оттенков, текстур и плотности ткани под интерьер.

Стоимость Bronel отличается в зависимости от варианта текстильной отделки

На фото видно, что панели узкие. Даже для небольшого окна понадобится несколько штук.

Напомним, Украина почувствует облегчение с поставками ракет для Patriot как минимум через год, когда поступят партии европейского производства. "Телеграф" разбирался, где искать защиту от российской баллистики на фоне дефицита перехватчиков.