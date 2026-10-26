Дитяча вейп-епідемія вражає молодшу школу: зізнання підлітків, які шокують

Тинейджери розповыли, як дістають електронні сигарети та рідини

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В Україні заборонено продавати тютюнові вироби, електронні сигарети та рідини до них особам, яким не виповнилося 18 років. Однак підлітки розповідають, що обмеження легко обійти, діти можуть починати вживати вейп з 9-12 років.

Детальніше читайте у статті "Телеграфа": Отрута з присмаком заборони: школярі починають вейпити з 9 років, або Як безкарність ринку породила справжню дитячу епідемію

Перша затяжка — ще до 10 років

"Телеграф" поспілкувався зі столичними підлітками та дізнався дуже невтішні новини. З п'яти опитаних груп підлітків (в середньому по 2-5 осіб у кожній) лише одна виявилася повністю некурцями. В інших чотирьох – вейпили всі або більшість.

Як розповіли опитані, зараз тинейджери часто отримують перший досвід з нікотином ще у початковій школі. 16-річний підліток, котрий назвався Фішем, зізнався "Телеграфу", що почав курити приблизно в 12 років.

Однак справжнім шоком стали одкровення 16-річної дівчини з ніком Білка, яка розповіла, що вперше спробувала електронну сигарету у 9 років. Тоді дівчинка навчалась у третьому класі.

"У дев'ять років почала з вейпів. Брат показав, я спробувала, сподобалось", — розповіла дівчина.

Джерела підліткової вейп-епідемії. Інфографіка "Телеграфу"

Інший співрозмовник "Телеграфу" зізнався, що почав вейпити у 15 років. Він взявся за вейп через те, що це було нормальною практикою у його компанії підлітків.

Хоча практично всі з опитаних підлітків чули про шкоду "електронного диму", однак не сприймають це серйозно. Діти схоже, сприймають вейп виключно як невинну забаву.

Як підлітки отримують вейпи та рідини — два шляхи

Перша схема – "німе погодження". Підлітки знають місця, переважно невеликі вуличні кіоски, де продавці беруть гроші й видають товар, не перевіряючи вік покупця.

"Спокійно просто підходиш у певні місця, і продають нормально, паспорта не питають взагалі", – розповідає 17-річний Сергій.

Фіш пояснив доступність товару взаємною зацікавленістю покупця і продавця.

"Майже ніколи не мав проблем з придбанням. І я, і продавець знаємо, що мені заборонено продавати вейп-рідину, але і він, і я так само знаємо, що кожен хоче отримати своє: я – заправку для електронки, він – гроші. Тому проблем нема", – каже підліток.

Другий спосіб – "старший перехожий", або "доросла допомога". У великих супермаркетах і на брендових острівцях у ТРЦ документи перевіряють ретельніше. Щоб обійти цю перешкоду, неповнолітні просять дорослих купити потрібний товар.

"Я просто прошу людину, яка проходить повз, кажу, що мені треба купити, і мені купують. В основному без проблем", – розповідає Білка.

Раніше "Телеграф" розповідав, який новий тренд захоплює молодь. Мами підлітків виявились не готові.