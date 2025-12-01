Рус

Археологи навіть не встигли дослідити: як Кременчуцьке водосховище поховало село з багатою історією (фото)

Галина Михайлова
Читать на русском
Кременчуцьке водосховище знищило 200 сіл
Кременчуцьке водосховище знищило 200 сіл. Фото Колаж "Телеграфу"

У 1958 році почалося примусове переселення мешканців перед затопленням території

Біля впадіння річки Сули в Дніпро колись стояло давнє місто-фортеця Воїнь — один із ключових форпостів Посульської оборонної лінії Київської Русі. Місто згадується у літописах із 1055 року і довго слугувало прикордонним укріпленням Переяславського князівства.

У 1239 році війська Золотої Орди фортецю знищили, а поруч виникло нове поселення — Воїнці, пізніше відоме як Воїнська Гребля. Існувало воно аж до початку 1960-х років, коли його назва остаточно зникла з мапи України.

Все пішло під воду — як водосховище поховало сотні сіл

У 1950-х роках радянська влада ухвалила рішення про створення Кременчуцького водосховища — найбільшої штучної водойми України. Під затоплення потрапили близько 200 населених пунктів Полтавщини, Кіровоградщини та Черкащини, серед них — Воїнська Гребля.

Воїнська Гребля на карті кінця 19 ст.
Воїнська Гребля на карті кінця 19 ст.

Переселенцям ще у 1955 році повідомили про плани. У 1958 році почалося примусове переселення людей, а вже у 1959 році води водосховища повністю покрили давні поселення. Більшість мешканців Воїнської греблі — близько 120 родин — переселили до Кам’яних Потоків, де їм довелося власноруч будувати нові домівки. Компенсації були мізерними — старі хати оцінювали дорожче, нові — майже не компенсували, вважали, що їх можна розібрати та зібрати на новому місці.

Мешканці Воїнської Греблі розглядають архівні знімки
Мешканці Воїнської Греблі розглядають архівні знімки

Городище Воїнь: що відомо археологам

Сьогодні уявити вигляд древнього Воїня допомагає діорама "Давньоруське місто Воїнь", що зберігається в Археологічному музеї Переяслава. Також у залі археології Полтавського краєзнавчого музею представлена діорама "Порт Воїнь".

Фортеця-гавань у гирлі Сули складалась з укріпленого дитинця та великого посаду, мала земляні вали, рови та природний захист річкою. Перед затопленням археологи встигли частково дослідити територію. Вони з'ясували, що дитинець фортеці займав 4,6 га й був укріплений підковоподібним валом до 7 метрів висотою. Поруч розташовувався окольний город (передгороддя) площею 23 га, а всередині дитинця була гавань.

Діорама Порт Воїнь
Діорама "Порт Воїнь"

Попри масштабність об’єкта — близько 28 гектарів — дослідити його вдалося лише частково. У 1959 році розкопки зупинили — розпочалося наповнення водосховища.

Діорама Давньоруське місто Воїнь
Діорама "Давньоруське місто Воїнь"
Деталі діорами Давньоруське місто Воїнь
Деталі діорами "Давньоруське місто Воїнь"

Раніше "Телеграф" розповідав про село Студениця, яке також було давньою фортецею і опинилось на дні водосховища, тільки от в іншому кінці України.

#Історія #Полтавська область #Село #Київська Русь