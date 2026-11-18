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Бывший первый заместитель председателя Днепропетровской ОВА Владимир Орлов, которого суд оправдал после обвинений со стороны НАБУ и САП, отреагировал на обнародованные Русланом Кравченко записи с участием окружения руководителя САП Александра Клименко.

"В этой истории фигурирует адвокатское бюро, где работает жена руководителя САП Александра Клименко и на встречах при обсуждении "интересных" вопросов она также присутствует. Вижу объяснение нашего "святого" антикора: мол, ничего же не решили. Апелляцию оставили без удовлетворения. С каких это пор неудачная попытка договориться автоматически означает, что проверять ничего?" – пишет Орлов.

Он также упомянул для сравнения собственное уголовное дело, которое НАБУ и САП довели до суда. Он отмечает, что его не задерживали со взяткой, а в исследованных материалах НСРД не была зафиксирована просьба предоставить неправомерную выгоду. Суд первой инстанции его оправдал, однако дело до сих пор находится в апелляции.

"Почему для Орлова достаточно предположений, чтобы годами держать его под уголовным преследованием, а в отношении других мы должны слышать: "Ну, они ведь ничего не порешали"? У нас закон один для всех? Для окружения руководителей антикоррупционных органов существуют отдельные правила?" – спрашивает Орлов.