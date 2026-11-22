Для паперу й тканини краще тримати окремі пари

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Ножиці з часом можуть почати різати папір нерівно або застрягати під час роботи, але це не завжди означає, що леза затупилися. Іноді повернути інструменту нормальну роботу допомагає звичайне очищення та догляд за механізмом.

Martha Stewart радить протерти сліди іржі ватною кулькою, змоченою білим оцтом. Щоб леза рухалися плавно, нанесіть кілька крапель легкої універсальної оливи на з’єднання біля гвинта й витріть надлишок перед тим, як різати.

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Для ножиць із високовуглецевої нержавіючої сталі KitchenSupply пропонує вичистити бруд біля шарніра м’якою зубною щіткою. Липкі залишки можна змити теплою водою з м’яким милом, після чого ножиці слід одразу витерти насухо.

М’якою щіткою можна вичистити бруд навколо шарніра Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Коли ви ріжете папір, ножиці тупляться. Коли знову візьметеся різати тканину, вони вже не впораються", – пояснив Кем Вігман, менеджер магазину Henry Westpfal & Company у Нью-Йорку.

Якщо після догляду ножиці й далі ріжуть нерівно, Popular Mechanics пропонує для трохи затуплених лез спосіб із фольгою: скласти її щонайменше в шість шарів і нарізати на 10–12 смужок, задіюючи всю довжину лез. Martha Stewart застерігає, що цей спосіб неточний і може зіпсувати ножиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, для чого на кухонних ножицях зроблені зубці та яку функцію вони виконують під час використання.