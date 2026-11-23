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Можна вже було звикнути, що наша політика – це безкінечний майже невгамовний строкатий і крикливий балаган. В якому всі однакові і кожен з’ясовує стосунки із кожним. Але складно було уявити, тим більше звикнути, що на п’ятому році війни на такий самий балаган перетворяться і наша правоохоронна система. І це вже реально не смішно, – написав у своєму Фейсбук політичний експерт Валерій Клочок.

– Ми вже місяцями читаємо про супер-розкриття і мега-реалізації. Як у калейдоскопі мерехтять прокурори-корупціонери, слідчі-корупціонери, анти-корупціонери-корупціонери і всі просто з намистом справ і підозр. НАБУ, ОГП, ДБР, САП. Хто сам, у кого дружина, у когось сват, а у когось кум.

Чим принципово відрізняється "кіно" від Кравченка від "кіна" від Кривоноса? Чим відрізняється прокурор, в якого співробітник із найближчого оточення, за певною інформацією, займався "кришуванням" колл-центрів. Від прокурора, в якого дружина на пару з подругою-адвокатессою, вірогідно, систематично купували потрібні судові рішення?

З цією вакханалією потрібно розібратись і якомога швидше. Через тотальний аудит, реформи, відомчі перезавантаження чи кадрові очищення. Не має значення, як буде називатись з рештою ця процедура. Ключова вимога одна – забезпечення підзвітності та підпорядкованості цих структур суспільству та його інтересам. Не міфічній "конкурсній комісії". Вже наобирали. А так, як прописано в Конституції – громадянам України.

Нехай це будуть ротації на посадах, як було за століття до нас. Можливо, розширення виборності посад із скороченням каденцій. Можливо, через процедури публічної звітності за певні періоди часу із затвердженням звіту парламентом або РНБО. Але точно так як є і з тими, хто є далі ситуація буде тільки погіршуватись – переконаний експерт.