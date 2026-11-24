У мережі також знизили ціну на сирокопчену ковбасу

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Встигніть заощадити: до 24 листопада в "АТБ" пів кілограма напівкопченої ковбаси "М’ясна лавка Баликова" коштує 103,90 грн. Звичайна ціна – 173,70 грн, тож знижка становить 40%.

"Телеграф" зібрав акційні пропозиції "АТБ", серед яких є "Баликова". На одній упаковці цієї ковбаси можна заощадити 69,80 грн.

Більше читайте в матеріалі: "В "АТБ" знизили ціни на популярні товари: що можна купити зі знижкою до 45%"

У картці сирокопченої ковбаси "М’ясна лавка/Своя лінія Єврейська" акцію позначено як таку, що закінчується.

Кілограм продають зі знижкою 20% – за 575,99 грн замість 720,49 грн.

Читайте також: Оце знижка! Ще два дні сиркові батончики в "АТБ" дешевші на 26 грн, а сирки по 10,50

На кілограмі "Єврейської" за акційною ціною можна заощадити 144,50 грн

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому варто завжди читати склад: з чого насправді зроблені палички "Сніжний краб".