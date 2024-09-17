ЗСУ мають успіхи: як виглядають актуальні карти боїв в Україні

Тривають важкі бої

Триває 937-й день повномасштабної війни Росії проти України, найбільш напружена ситуація залишається на Покровському та Курахівському напрямках. Українські захисники покращили своє становище біля Торського, проте у ворога є просування в інших місцях.

За даними аналітиків DeepStateMAP Сили Оборони України відновили положення біля Торського. Натомість ворог просунувся біля Колесниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, в Гродівці та Желанному Першому.

У своєму зведенні станом на 22:00 16 вересня, Генштаб ЗСУ повідомив, що від початку доби відбулося 153 бойових зіткнення. Найбільше боєзіткнень точилося на Покровському та Курахівському напрямках.

На Покровському напрямку від початку доби 16 вересня до 22:00 цього дня російська армія 40 разів намагалася прорвати нашу оборону. Бої йшли неподалік населених пунктів Воздвиженка, Гродівка, Новогродівка, Маринівка та Красний Яр.

Ворог продовжує зазнавати значних втрат — за неповну добу на Покровському напрямку було знешкоджено 188 окупантів, 74 з них — безповоротно. Крім того, наші воїни знищили бойову броньовану машину й три автомобілі ворога, та пошкодили його БМП та автомобіль.

На Курахівському напрямку росіяни 42 рази атакували українські позиції. Вони були активні поблизу Українська, Цукуриного, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

Як повідомляв "Телеграф", співзасновник Deepstate Роман Погорілий розповів, що напруженою залишається ситуація навколо Вугледару на Донеччині. Російські війська продовжують атакувати місто з різних напрямків, намагаючись його оточити.Натомість українським захисникам бракує ресурсів для ефективної протидії ворогу.