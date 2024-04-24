У Запоріжжі "таємно" звільнили в.о.мера: на голосування він не з’явився (фото, відео)

Засідання відбулося без системи голосування, запису та трансляції

Під час позачергового засідання міської ради Запоріжжя було усунуто з посади секретаря міськради та виконувача обов’язків мера Анатолія Куртєва. За це рішення проголосували всі присутні 38 депутатів.

Рішення було ухвалено таємним голосуванням. При цьому сам Куртєв не був присутнім на засіданні. Про це пише "Перший Запорізький".

Зазначається, що головою на засідання обрали голову тимчасової комісії з регламенту та законності депутата Олега Корольова.

У мережі вже з’явилося відео, на якому підрахували голоси за відставку Анатлія Куртьова з його посади.

Також у мережі показали, яка була черга на таємне голосування. На сесії були присутні члени всіх фракцій.

Зазначимо, що днями більшість депутатів зажадала скликати позачергову сесію для того, щоб змінити секретаря міської ради Анатолія Куртєва. На їхню думку, виконувач обов’язків мера Запоріжжя "відверто саботує роботу життєдіяльності міста".

24 квітня засідання відбулося без системи голосування, запису та трансляції. Було лише таємне голосування, шляхом якого вирішили подальшу долю Куртєва у мерії.

Довідка: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв став виконувачем обов’язків міського голови у вересні 2021 року після того, як тодішній мер Володимир Буряк пішов у відставку через стан здоров’я.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Куртєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням вплинути на ситуацію, що склалася довкола нового глави ЗОВА Івана Федорова. За його словами, той нібито чинить неправомірний тиск на депутатів міськради, а також готує заколот.