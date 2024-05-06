В останню мить: у Запоріжжі поліцейські врятували чоловіка, який майже стрибнув із багатоповерхівки (відео)

Громадянина передали медикам

У Запоріжжі поліцейські витягли чоловіка буквально з того світу. Він вже хотів накласти на себе руки, але патрульні встигли прийти на допомогу в останню мить.

Так, за даними пресслужби Патрульної поліції Запорізької області, днями на лінію 102 надійшов виклик про конфлікт. Інспектори швидко прибули на місце та виявили громадянина, який переліз через перила балкона на п’ятому поверсі та намагається зістрибнути.

Патрульні Артем Хмарюк та Олексій Зубенко негайно кинулися до нього та схопили чоловіка. У цей момент він уже відпустив руки від поручнів. На щастя, правоохоронцям вдалося затягнути його назад на балкон і закувати в кайданки, щоби той не нашкодив собі і оточуючим.

Далі громадянина передали медикам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що: у Києві поліцейські врятували малолітніх брата та сестру. Вони знаходилися посеред міста в одній спідній білизні. Дітей напоїли гарячим чаєм і одягли у теплі речі.