У Запоріжжі з балкона висотки скинули собаку, привезену з фронту: в мережі хвиля люті (фото)

Волонтери збирають кошти на лікування тварини

У середу, 1 травня, в Запоріжжі невідомі викинули з балкона багатоповерхівки собаку. Внаслідок цього тварина отримала серйозні травми.

Про це повідомили в притулку для тварин "Шанс". Там зазначили, що пес під час вигулу послідував за собачкою дівчинкою, зайшов за нею в під'їзд, а поки господар шукав песика, того викинули з балкона багатоповерхівки. За словами свідків, це був орієнтовно 5-8 поверх.

За інформацією волонтерів, пес "Фокс" вивезений з зони бойових дій бійцем, який рятував до цього тварин. Зазначається, що того вечора він не тримав собаку на повідці, бо той не відходив від власника.

У притулку підкреслили, що наразі загальний стан тварини стабільно тяжкий, проте температура та життєві показники стабільні. Пес перебуває в передкомотозному стані.

Варто зазначити, що користувачі соцмереж активно відреагували на цей випадок. Деякі з них висловилися щодо покарання живодера.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді 2023 року в Києві з шостого поверху будинку викинули цуценя. Тварина отримала травми, але її вдалося врятувати.