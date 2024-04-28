Видовище не для слабких духом: у запорізькому цирку гімнасти зірвалися з висоти (відео)

Це вже другий інцидент у запорізькому цирку цього місяця

У суботу, 27 квітня, в Запорізькому державному цирку двоє гімнастів зірвалися з висоти та впали на арену. Поліцейські встановлюють обставини нещасного випадку.

Про це повідомила пресслужба поліції Запорізької області. Там зазначили, що інцидент ставався під час виконання гімнастичного номера.

До чергової частини відділу №1 (Вознесенівський) Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення Запорізької обласної дитячої лікарні доставлено двох неповнолітніх. Попередньо поліцейські з’ясували, що близько 18:00 під час вистави в міському цирку виконавці гімнастичного номера програми не втримались на канаті та зірвались з 3-метрової висоти.

Через падіння обоє отримали травми різного ступеню тяжкості. За даними правоохоронців, наразі діти перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає. Водночас, за інформацією місцевих ЗМІ, у дівчини стався струс мозку, у хлопця – перелом ноги.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Варто зазначити, що минулими вихідними в Запорізькому державному цирку ведмідь напав на дресирувальника. Це також сталося під час виступу.

Нагадаємо, 8 квітня стало відомо про бронювання співробітників "Пересувного цирку України". Також Мінкульт забронював від мобілізації працівників сфери культури та медіа. У мережі таке рішення одразу викликало хвилю мемів та жартів, а також різку критику та непорозуміння. Однак у міністерстві звинуватили громадян у неповазі до роботи діячів культури та примітивній оцінці.