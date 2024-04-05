Руйнування критичні, але робота вже почалась: стало відомо, що на ДніпроГЕС планують відновити першим

Спеціалісти все ще проводять обстеження об'єкта

Унаслідок масованого ракетного удару 22 березня на Дніпровській гідроелектростанції було частково зруйновано дорожнє полотно. Також критично пошкоджено ГЕС-1 та ГЕС-2.

Про це під час брифінгу сказав голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише Укрінформ. Водночас він наголосив, що про відновлення станцій мова зараз не йде.

"Все досить критично зруйновано. Продовжується інвентаризація", – сказав він.

За словами Федорова, наразі можна говорити лише про відновлення дорожнього полотна. Він зазначив, що до демонтажу не зрозумілий ступінь руйнувань опорних конструкцій.

"Під час виконання робіт ми зрозуміємо серйозність робіт, які нам доведеться зробити. Але цей шлях вже розпочато", – зазначив голова ОВА.

Федоров повідомив, що вже проведено перемовини між ДніпроГЕС та потенційним підрядником, який буде виконувати роботи по дорожньому полотну. За його словами, приблизно за 1,5 місяця інститут, який безпосередньо розробляв проєкт із будівництва ДніпроГЕС, надасть проєктні рішення, яким чином можна зробити цю роботу.

Нагадаємо, генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що ДніпроГЕС у Запоріжжі швидко відновити не вдасться. На відновлення деяких агрегатів знадобиться від 18 до 24 місяців.