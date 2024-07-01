Вбивство чиновника Запорізької міськради: одного із зловмисників затримали (фото)

Зловмисники після замаху залишили Запоріжжя

Правоохоронці знайшли та затримали підозрюваного у вбивстві чиновника Запорізької міськради. Він переховувався біля інших областей.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної прокуратури. Зазначається, що замах на чиновника стався 11 червня 2024 року, коли зловмисник кілька разів вистрілив у міського чиновника, через що той помер у лікарні.

"Правоохоронці в рамках скоординованих спільних дій встановили особу стрілка та його співучасника. Після вчинення злочину вони залишили Запоріжжя та переховувались на території інших областей. Одного з них затримано та повідомлено про підозру, наразі він за рішенням суду перебуває під вартою. Стрілка оголошено в розшук", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Максима Денщика вбили 11 червня. Зловмисник зробив чотири постріли у постраждалого з вогнепальної зброї біля під’їзду багатоповерхівки.

Потерпілого доправили до лікарні, проте його життя лікарі не встигли врятувати.