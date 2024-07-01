Убийство чиновника Запорожского горсовета: одного из злоумышленников задержали (фото)

Злоумышленники после покушения покинули Запорожье

Правоохранители нашли и задержали подозреваемого в убийстве чиновника Запорожского горсовета. Он скрывался на территории других областей.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной прокуратуры. Отмечается, что покушение на чиновника произошло 11 июня 2024 года, когда злоумышленник несколько раз выстрелил в городского чиновника, из-за чего тот скончался в больнице.

"Правоохранители в рамках скоординированных совместных действий установили личность стрелка и его соучастника. После совершения преступления они покинули Запорожье и скрывались на территории других областей. Одного из них задержали и сообщили о подозрении, в настоящее время он по решению суда находится под стражей. Стрелка объявлена ​​в розыск", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета Максима Денщика убили 11 июня. Злоумышленник сделал четыре выстрела в пострадавшего из огнестрельного оружия у подъезда многоэтажки.

Пострадавшего доставили в больницу, однако его жизнь врачи спасти не успели.